ревью

Новости кино Агент Юджин Киттридж вернется в фильм «Миссия невыполнима» Его сыграет Генри Черни, который не появлялся в сиквеле с 1996-го года.

Новости театра «Гоголь-центр» объявил планы на сезон в свой день рождения Театр отмечает 7-летие и выпускает 7 спектаклей.

Ролики фильмов «Охота: Смертельные игры» Во втором сезоне рассказывается о поиске опасного преступника Эрика Рудольфа, организатора теракта на олимпийских играх в Атланте в 1996 году.

Новости кино Французская компания Cyber Group инвестирует в российский мультсериал «Оранжевая корова» Cyber Group выступит соинвестором и дистрибьютором мультсериала «Союзмультфильма».

Новости кино Документальный фильм «Мисс Американа» о певице Тейлор Свифт вышел на Netflix Певица рассказала о трудностях и победах на протяжении своей карьеры.

Спутник телезрителя «Люси»: Взрывная блондинка 2 февраля, 23:00, СТС

Новости кино «Кролик Джоджо» и «Паразиты» стали лучшими на премии Гильдии сценаристов США Главные награды также получили сценаристы сериалов «Чернобыль» и «Фосс/Вердон».

Ролики фильмов «Допрос» Молодой человек осужден за жестокое убийство своей матери и последующие 20 лет пытается доказать свою невиновность.

Спутник телезрителя «Лев»: Пусть мама услышит В ночь с 1 на 2 февраля, 00:10, Первый канал