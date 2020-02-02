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Французская компания Cyber Group инвестирует в российский мультсериал «Оранжевая корова»

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2 февраля 2020
Один из крупнейших французских продюсеров анимационного контента Cyber Group выступит соинвестором, сопродюсером и дистрибьютором мультсериала «Оранжевая корова» во всех странах мира за исключением России, сообщает пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

Французская компания Cyber Group инвестирует в российский мультсериал «Оранжевая корова»
фото: vokrug.tv

Согласно договору с «Союзмультфильмом», инвестиции будут направлены на создание второго сезона из 26-ти серий. Первый сезон проекта сейчас завершается в эфире телеканала «Карусель». Сопродюсером уже выступает компания «Первый Канал. Всемирная сеть».

«Взаимодействие в таком тесном режиме с зарекомендовавшим себя международным продюсером и дистрибьютером означает также приобретение «Союзмультфильмом» опыта создания проектов, популярных не только в России, но и на мировом рынке», – рассказал директор киностудии Борис Машковцев.

Он также отметил, что «Союзмультфильм» намерен и дальше реализовывать формат копродукции как наиболее эффективный способ сотрудничества.

«Оранжевая корова» – веселые и поучительные истории из жизни одной дружной семьи коров, где подрастают маленькие брат и сестра Бо и Зо. Красочный музыкальный сериал для дошкольников рассказывает о ценности дружбы, семьи и чуткого отношения к окружающим людям.
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