Французская компания Cyber Group инвестирует в российский мультсериал «Оранжевая корова»

Один из крупнейших французских продюсеров анимационного контента Cyber Group
выступит соинвестором, сопродюсером и дистрибьютором мультсериала «Оранжевая корова»
во всех странах мира за исключением России, сообщает пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».
Согласно договору с «Союзмультфильмом», инвестиции будут направлены на создание второго сезона из 26-ти серий. Первый сезон проекта сейчас завершается в эфире телеканала «Карусель». Сопродюсером уже выступает компания «Первый Канал. Всемирная сеть».
«Взаимодействие в таком тесном режиме с зарекомендовавшим себя международным продюсером и дистрибьютером означает также приобретение «Союзмультфильмом» опыта создания проектов, популярных не только в России, но и на мировом рынке»
, – рассказал директор киностудии Борис Машковцев
.
Он также отметил, что «Союзмультфильм» намерен и дальше реализовывать формат копродукции как наиболее эффективный способ сотрудничества.
«Оранжевая корова» – веселые и поучительные истории из жизни одной дружной семьи коров, где подрастают маленькие брат и сестра Бо и Зо. Красочный музыкальный сериал для дошкольников рассказывает о ценности дружбы, семьи и чуткого отношения к окружающим людям.