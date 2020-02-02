Документальный фильм «Мисс Американа» о певице Тейлор Свифт вышел на Netflix

Американская певица Тейлор Свифт
снялась в документальном фильме «Мисс Американа»
, повествующем о ее жизни. Картина появилась на Netflix
31-го января. Режиссером картины выступила Лана Уилсон
.
Премьера «Мисс Американы» состоялась 23-го января на фестивале независимого кино Sundance. Свифт отметила
, что изначально вместе с режиссером они даже не думали о релизе фильма. Певицу подкупило, что на съемках она могла быть самой собой – злиться, плакать или смеяться. А Лана при этом сопереживала ей и была искренней, не пытаясь сделать очередную сенсацию из слов звезды.
«Не верится, что я делюсь такой большой частью себя, потому что немного страшно быть уязвимой! Тем не менее, я также благодарна критикам и журналистам, которые настолько серьезно подошли к фильму и оценили его»
, – написала певица в своем Instagram-аккаунте
после релиза.
Тейлор Свифт – культовая американская кантри-поп-певица, композитор и актриса. В документальном фильме камера следует за ней на протяжении нескольких лет, в напряженный для неё период. Она учится воспринимать себя не только как автора песен и певицу, но и как женщину, использующую всю силу своего голоса. Свифт рассказала о том, как начиналась ее карьера, как она боролось с проблемами со здоровьем и училась не обращать внимания на критику и угрозы. Звезда выразила и свою гражданскую позицию, высказавшись на политические темы.
В фильме приняли участие актер Джо Элвин
, музыкант Кельвин Харрис
, телеведущий Карамо Браун
, а также Бобби Берк
, Камила Маршалл
и другие.
Вчера саундтрек Тейлор Свифт к документальному фильму «Only The Young» возглавил мировой «iTunes». Также певица преодолела отметку в 37 млн подписчиков
на «YouTube».