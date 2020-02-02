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Документальный фильм «Мисс Американа» о певице Тейлор Свифт вышел на Netflix

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Новости кино >>
2 февраля 2020
Американская певица Тейлор Свифт снялась в документальном фильме «Мисс Американа», повествующем о ее жизни. Картина появилась на Netflix 31-го января. Режиссером картины выступила Лана Уилсон.


Премьера «Мисс Американы» состоялась 23-го января на фестивале независимого кино Sundance. Свифт отметила, что изначально вместе с режиссером они даже не думали о релизе фильма. Певицу подкупило, что на съемках она могла быть самой собой – злиться, плакать или смеяться. А Лана при этом сопереживала ей и была искренней, не пытаясь сделать очередную сенсацию из слов звезды.

«Не верится, что я делюсь такой большой частью себя, потому что немного страшно быть уязвимой! Тем не менее, я также благодарна критикам и журналистам, которые настолько серьезно подошли к фильму и оценили его», – написала певица в своем Instagram-аккаунте после релиза.

Тейлор Свифт – культовая американская кантри-поп-певица, композитор и актриса. В документальном фильме камера следует за ней на протяжении нескольких лет, в напряженный для неё период. Она учится воспринимать себя не только как автора песен и певицу, но и как женщину, использующую всю силу своего голоса. Свифт рассказала о том, как начиналась ее карьера, как она боролось с проблемами со здоровьем и училась не обращать внимания на критику и угрозы. Звезда выразила и свою гражданскую позицию, высказавшись на политические темы.

В фильме приняли участие актер Джо Элвин, музыкант Кельвин Харрис, телеведущий Карамо Браун, а также Бобби Берк, Камила Маршалл и другие.

Вчера саундтрек Тейлор Свифт к документальному фильму «Only The Young» возглавил мировой «iTunes». Также певица преодолела отметку в 37 млн подписчиков на «YouTube».
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