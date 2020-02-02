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Агент Юджин Киттридж вернется в фильм «Миссия невыполнима»

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2 февраля 2020
Начальник ЦРУ Юджин Киттридж, которого сыграл Генри Черни, появится в седьмой и восьмой частях сиквела «Миссия невыполнима», сообщает The Hollywood Reporter.


Кристофер МакКуорри выступит в качестве режиссера и сценариста. В своем Twitter-аккаунте он написал: «Нельзя убежать от прошлого». Режиссер имел в виду возвращение Киттриджа на экраны. Этот персонаж не появлялся в сиквеле после выхода первой части «Миссии» в 1996-м году. По сюжету начальник ЦРУ Юджин Киттридж выслеживал Итана Ханта (Том Круз), подозревая его в убийстве.

За последние несколько лет Черни снялся в триллере «Я иду искать» и детективном мини-сериале «Острые предметы».

Помимо Черни и Тома Круза в следующих двух фильмах примут участие Николас Холт, которому, предположительно, достается роль злодея, а также Ребекка Фергюсон, Хейли Этвелл, Ши Уигэм и звезда «Стражей Галактики 2» Пом Клементьефф.

Релиз фильма «Миссия: невыполнима 7» запланирован на 22 июля 2021-го года. Восьмая часть выйдет 5 августа 2022-го.
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