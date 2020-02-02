Агент Юджин Киттридж вернется в фильм «Миссия невыполнима»

Начальник ЦРУ Юджин Киттридж, которого сыграл Генри Черни
, появится в седьмой и восьмой частях сиквела «Миссия невыполнима»
, сообщает The Hollywood Reporter
.
Кристофер МакКуорри
выступит в качестве режиссера и сценариста. В своем Twitter-аккаунте он написал: «Нельзя убежать от прошлого»
. Режиссер имел в виду возвращение Киттриджа на экраны. Этот персонаж не появлялся в сиквеле после выхода первой части «Миссии» в 1996-м году. По сюжету начальник ЦРУ Юджин Киттридж выслеживал Итана Ханта (Том Круз
), подозревая его в убийстве.
За последние несколько лет Черни снялся в триллере «Я иду искать»
и детективном мини-сериале «Острые предметы»
.
Помимо Черни и Тома Круза в следующих двух фильмах примут участие Николас Холт
, которому, предположительно
, достается роль злодея, а также Ребекка Фергюсон
, Хейли Этвелл
, Ши Уигэм
и звезда «Стражей Галактики 2» Пом Клементьефф
.
Релиз фильма «Миссия: невыполнима 7» запланирован на 22 июля 2021-го года. Восьмая часть выйдет 5 августа 2022-го.