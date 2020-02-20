Вера Сторожева и Инга Оболдина вошли в состав жюри фестиваля «Утро Родины»

Определены члены жюри фестиваля многосерийных художественных фильмов «Утро Родины»
, который пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта 2020
года. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
В состав жюри вошли кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер Вера Сторожева
, кинорежиссёр, сценарист и композитор Роман Каримов
, кинорежиссёр, сценарист, композитор, продюсер и актёр Юрий Быков
, режиссёр театра и кино, сценарист и продюсер Юрий Грымов
, советский и белорусский актёр театра и кино, кинорежиссёр Владимир Гостюхин
, актриса театра и кино, театральный режиссёр и сценарист Инга Оболдина
, режиссёр и сценарист Олег Маловичко
и советский и российский пианист, концертмейстер и композитор Алексей Шелыгин
.
«Я много слышал положительных отзывов об этом фестивале, который проводится на Сахалине, поэтому когда мне предложили возглавить жюри очередного конкурса, я ни на минуту не задумывался. Вы даже не представляете, как такие мероприятия, приезд известных актеров, концерты важны и необходимы для людей, живущих там. Что касается жюри, то не думаю, что работа будет легкой, так как каждый из них профессионал с большой буквы, со своим мнением, взглядами на жизнь и искусство. И конкурсные картины, которые нам предстоит оценивать, тоже очень разноплановые. Думаю, что будет трудно, но мы справимся»
, — говорит председатель жюри, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк
.
«Утро Родины» — первый в России фестиваль многосерийных художественных фильмов, проходящий в Южно-Сахалинске с 2018 года. В конкурсе фестиваля 2020 года представлены 11 лучших сериалов, снятых в России. По итогам фестиваля жюри присуждает призы в 10 номинациях.
Организаторы фестиваля: Правительство Сахалинской области, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министерство культуры России, Роспечать, «Национальные проекты».