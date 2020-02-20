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Фильм Сарика Андреасяна про русских эмигрантов в Америке выйдет в апреле

20 февраля
2020 год

Новости кино >>
20 февраля 2020
Мелодраматическая комедия Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка!» выйдет в российский прокат 23 апреля, сообщает пресс-служба фильма.

Фильм Сарика Андреасяна про русских эмигрантов в Америке выйдет в апреле
фото: пресс-служба фильма

По сюжету Виктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Неунывающий Армен пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака. Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш. Не так давно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном. Казалось бы, совершенно разные люди с совершенно непохожими проблемами, но способный решить любую проблему авантюрист Георгий доказывает, что это не так, все герои страдают от одного недуга – пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

В картине сыграли Дмитрий Нагиев, Владимир Яглыч, Елизавета Моряк, Микаэл Арамян, Лянка Грыу, Юрий Стоянов, Надежда Михалкова, Грант Тохатян, Ирина Темичева, Елена Валюшкина, Ольга Тумайкина, Екатерина Васильева, Семён Стругачёв, Семён Трескунов и другие актёры.
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Гудбай, Америка!

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Фильм Сарика Андреасяна про русских эмигрантов в Америке выйдет в апреле фотографии
Фильм Сарика Андреасяна про русских эмигрантов в Америке выйдет в апреле фотографии
Фильм Сарика Андреасяна про русских эмигрантов в Америке выйдет в апреле фотографии
Фильм Сарика Андреасяна про русских эмигрантов в Америке выйдет в апреле фотографии
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