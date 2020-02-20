Антон Васильев вернулся на «Невский»

25 февраля в 21.00 на НТВ состоится премьера четвёртого сезона остросюжетного детектива «Невский», получившего подзаголовок «Тень архитектора». В новом сезоне Павел Семёнов, роль которого неизменно исполняет Антон Васильев, принимает решение вернуться на службу в полицию: он вновь занимает пост начальника уголовного розыска УМВД по Центральному району. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Зрителям поведают, как после смерти Фомы на Невском начинается криминальный беспредел. Новый начальник УМВД Центрального района Маркин возвращает на службу Михайлова в должности начальника полиции управления. Возвращается в правоохранительные органы и Семёнов – гибель близкого друга заставляет его это сделать. Михайлов не знает, что он лично расправился с убийцами Фомы, и что его возвращение на службу нечто большее, чем просто работа: преступникам удаётся избежать справедливого наказания, и Семёнов решает вершить правосудие собственными руками. А помогает ему один из бывших членов группы «Архитекторов», который стремится сделать из Семёнова такого же профессионального ликвидатора, как и он сам.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Съёмки четвёртого сезона были увлекательными и, вместе с тем, непростыми. Было поставлено множество сложных трюковых сцен, погонь — на воде и на суше. Надо отметить, что Антон Васильев многие трюки выполнял самостоятельно, участвуя в драках и перестрелках, управлял и катером, и автомобилем — помогла хорошая физическая форма актёра и многолетний опыт вождения. Он уверенно гонял на гоночном автомобиле на большой скорости по ночным улицам Васильевского острова в сцене, где Семёнову необходимо было войти в доверие к стритрейсеру. Это не просто, потому что мало вписываться в повороты, необходимо при этом держать определённую дистанцию от камеры, закреплённой на кране, а также играть диалоговую сцену», — рассказал режиссёр сериала Михаил Вассербаум.