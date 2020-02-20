Стартовали съёмки фильма «Обратная связь» с «Квартетом И»

«Перед нами стояла амбициозная задача — придумать оригинальный сценарий продолжения "Громкой связи", нами же написанной адаптации итальянского кинохита. Ремейки "Идеальных незнакомцев" были сняты более чем в 15 странах мира, но ни в одной из них, включая Италию, нет сиквела. У нас возникло ощущение, что в первой части осталось много недосказанного и нам есть что ещё рассказать о наших персонажах зрителям», — рассказали продюсеры и авторы сценария Ростислав Хаит и Леонид Барац.
По словам продюсера Рубена Дишдишяна, «фильм "Громкая связь" стал для нас очень успешным проектом, поэтому мы были рады запустить продолжение истории, уже по оригинальному сценарию, и надеемся, что "Обратная связь" так же понравится зрителям и станет настоящим народным новогодним кинохитом».