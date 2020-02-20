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Стартовали съёмки фильма «Обратная связь» с «Квартетом И»

20 февраля
2020 год

Новости кино >>
20 февраля 2020
Sony Pictures 17 декабря выпустит в российский прокат фильм «Обратная связь», съёмки которого стартовали в Москве. Картина Алексея Нужного является продолжением комедии «Громкая связь» по оригинальному сценарию «Квартета И», уточняет пресс-служба компании.

По сюжету 31 декабря семеро друзей (Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Ирина Горбачёва, Мария Миронова, Анастасия Уколова) вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов.

Стартовали съёмки фильма «Обратная связь» с «Квартетом И»
фото: пресс-служба компании Sony Pictures

«Перед нами стояла амбициозная задача — придумать оригинальный сценарий продолжения "Громкой связи", нами же написанной адаптации итальянского кинохита. Ремейки "Идеальных незнакомцев" были сняты более чем в 15 странах мира, но ни в одной из них, включая Италию, нет сиквела. У нас возникло ощущение, что в первой части осталось много недосказанного и нам есть что ещё рассказать о наших персонажах зрителям», — рассказали продюсеры и авторы сценария Ростислав Хаит и Леонид Барац.

По словам продюсера Рубена Дишдишяна, «фильм "Громкая связь" стал для нас очень успешным проектом, поэтому мы были рады запустить продолжение истории, уже по оригинальному сценарию, и надеемся, что "Обратная связь" так же понравится зрителям и станет настоящим народным новогодним кинохитом».
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персоны
Леонид БарацИрина ГорбачёваАлександр Демидов (III)Рубен ДишдишянКамиль ЛаринМария Миронова (II)Алексей НужныйАнастасия УколоваРостислав Хаит
фильмы
Громкая связьИдеальные незнакомцыОбратная связь

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