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Пенелопа Крус оказывается женой предателя

20 февраля
2020 год

Новости кино >>
20 февраля 2020
В сети появился трейлер к шпионском триллеру «Афера в Майами» режиссера Оливье АссаясаПерсональный покупатель») по роману Фернанду Мораиша «Последние солдаты холодной войны».


Кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Но агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлечены в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом.

Пенелопа Крус оказывается женой предателя

Ведущие роли в ленте сыграли Эдгар Рамирес, Пенелопа Крус, Гаэль Гарсия Берналь, Вагнер Моура, Ана де Армас, Леонардо Сбаралья, Адриа Архона и другие. Картина, в оригинале имеющая название «Осиная сеть», принимала участие в конкурсе Венецианского кинофестиваля-2019.

В российский прокат «Афера в Майами» выйдет 19 марта 2020 года.
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Пенелопа Крус оказывается женой предателя фотографии
Пенелопа Крус оказывается женой предателя фотографии
Пенелопа Крус оказывается женой предателя фотографии
Пенелопа Крус оказывается женой предателя фотографии
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