Пенелопа Крус оказывается женой предателя

ревью

Режиссёр адаптирует для кино роман французского писателя Оливье Геза, посвящённый нацистскому преступнику.

Стартовали съёмки фильма «Обратная связь» с «Квартетом И»

Звезда «Гарри Поттера» столкнулась со страшным недугом

У Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии

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Актер Сергей Кошонин рассказал, как его случайно приняли за террориста

Его обвинили в покушении на маршала Устинова