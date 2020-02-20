Пенелопа Крус оказывается женой предателя

В сети появился трейлер к шпионском триллеру «Афера в Майами
» режиссера Оливье Ассаяса
(«Персональный покупатель
») по роману Фернанду Мораиша «Последние солдаты холодной войны».
Кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Но агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлечены в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом.
Ведущие роли в ленте сыграли Эдгар Рамирес
, Пенелопа Крус
, Гаэль Гарсия Берналь
, Вагнер Моура
, Ана де Армас
, Леонардо Сбаралья
, Адриа Архона
и другие. Картина, в оригинале имеющая название «Осиная сеть», принимала участие в конкурсе Венецианского кинофестиваля-2019.
В российский прокат «Афера в Майами
» выйдет 19 марта 2020
года.