Кирилл Серебренников заинтересовался судьбой Йозефа Менгеле

Кирилл Серебренников
адаптирует для кино роман французского писателя Оливье Геза
«Исчезновение Йозефа Менгеле
», удостоенной престижной литературной премии Ренодо в 2017 году, уверяет Variety
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«Мы очень рады, что возникла возможность поработать над экранизацией невероятно увлекательной книги Оливье Геза и что наши французские партнёры предложили режиссёрское кресло именно Кириллу Серебренникову. Кирилл Семёнович сам написал сценарий и, на мой взгляд, нашёл верный ключ к этой истории», —
цитирует ТАСС
продюсера будущей ленты Илью Стюарта
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Нацистский преступник Йозеф Менгеле, из-за своей жестокости получивший прозвище «ангел смерти», в эпоху Третьего рейха проводил бесчеловечные опыты над узниками Освенцима. После победы над фашизмом бежал из гитлеровской Германии в страны Латинской Америки, где часто менял своё место жительства, тем самым избежав наказания за свои преступления. В 1992-м благодаря анализу ДНК выяснилось, что последним пристанищем Менгеле стала Бразилия, где он умер в 1979-м.
Производством картины, представляющей собой копродукцию нескольких стран, займётся студия CG Cinema. Продюсерская команда, помимо Стюарта, состоит из Шарля Жильбера
и Хулио Чавесмонтеса
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