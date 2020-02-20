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Кирилл Серебренников заинтересовался судьбой Йозефа Менгеле

20 февраля
2020 год

Новости кино >>
20 февраля 2020
Кирилл Серебренников адаптирует для кино роман французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле», удостоенной престижной литературной премии Ренодо в 2017 году, уверяет Variety.

«Мы очень рады, что возникла возможность поработать над экранизацией невероятно увлекательной книги Оливье Геза и что наши французские партнёры предложили режиссёрское кресло именно Кириллу Серебренникову. Кирилл Семёнович сам написал сценарий и, на мой взгляд, нашёл верный ключ к этой истории», — цитирует ТАСС продюсера будущей ленты Илью Стюарта.

Кирилл Серебренников заинтересовался судьбой Йозефа Менгеле
фото: variety.com

Нацистский преступник Йозеф Менгеле, из-за своей жестокости получивший прозвище «ангел смерти», в эпоху Третьего рейха проводил бесчеловечные опыты над узниками Освенцима. После победы над фашизмом бежал из гитлеровской Германии в страны Латинской Америки, где часто менял своё место жительства, тем самым избежав наказания за свои преступления. В 1992-м благодаря анализу ДНК выяснилось, что последним пристанищем Менгеле стала Бразилия, где он умер в 1979-м.

Производством картины, представляющей собой копродукцию нескольких стран, займётся студия CG Cinema. Продюсерская команда, помимо Стюарта, состоит из Шарля Жильбера и Хулио Чавесмонтеса.
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