Дженнифер Лоуренс сыграет у Адама Маккея

Дженнифер Лоуренс
получила одну из ключевых ролей в новой работе Адама Маккея
«Не смотри вверх
» (Don't Look Up), сообщает Variety
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В комедии пойдёт рассказ о дуэте астрономов, совершивших открытие о том, что через полгода на Землю обрушится метеорит. Ради предупреждения человечества о глобальной катастрофе они затеяли мировой тур, но им никто не верит.
Изначально картину с бюджетом в 75 млн долларов планировала создать Paramount, но после отказа студии она перешла в руки Netflix. Съёмки начнутся в апреле, а премьеру следует ожидать на протяжении текущего года.