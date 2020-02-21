Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дженнифер Лоуренс сыграет у Адама Маккея

21 февраля
2020 год

Новости кино >>
21 февраля 2020
Дженнифер Лоуренс получила одну из ключевых ролей в новой работе Адама Маккея «Не смотри вверх» (Don't Look Up), сообщает Variety.

Дженнифер Лоуренс сыграет у Адама Маккея
фото: variety.com

В комедии пойдёт рассказ о дуэте астрономов, совершивших открытие о том, что через полгода на Землю обрушится метеорит. Ради предупреждения человечества о глобальной катастрофе они затеяли мировой тур, но им никто не верит.

Изначально картину с бюджетом в 75 млн долларов планировала создать Paramount, но после отказа студии она перешла в руки Netflix. Съёмки начнутся в апреле, а премьеру следует ожидать на протяжении текущего года.
версия для печати
Ссылки по теме
Дженнифер Лоуренс стала продюсером
Дженнифер Лоуренс займётся медициной
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Дженнифер ЛоуренсАдам Маккей

фотографии >>
Дженнифер Лоуренс сыграет у Адама Маккея фотографии
Дженнифер Лоуренс сыграет у Адама Маккея фотографии
Дженнифер Лоуренс сыграет у Адама Маккея фотографии
Дженнифер Лоуренс сыграет у Адама Маккея фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ерванд Манарян
19 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Ерванд Манарян.
Сергей Сизых
17 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Сизых.
Георгий Шенгелая
17 февраля ушёл из жизни режиссёр Георгий Шенгелая.

День рождения >>

Вера Алентова
Мурман Джинория
Алексей Коваль
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Николай Расторгуев
Борис Сабуров
Манефа Соболевская
Анвар Халилулаев
Эшли Грин
Келси Грэммер
Мелани Лоран
Эллен Пэйдж
Алан Рикман
Дженнифер Лав Хьюитт
Энн Шеридан
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Соник в кино
приключения, фэнтези
США, 2019
Калашников
биография
Россия, 2020
2040: Будущее ждет
научно-популярный
Австралия, 2019
Зов предков
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Эма: Танец страсти
драма, социальная драма
Чили, 2019
Западня для дьявола
триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Русские грузины. Фильм первый
исторический фильм
Россия, 2020
Свистуны
детектив, комедия, криминальный фильм
Румыния, Германия, Франция, 2019
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
боевик, комедия, приключения, фильм о животных, экранизация
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен