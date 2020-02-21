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Первым заместителем министра культуры России назначен Сергей Обрывалин

21 февраля
2020 год

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21 февраля 2020
Сергей Обрывалин назначен первым заместителем министра культуры РФ Ольги Любимовой. Информация о его должностных обязанностях опубликована на официальном сайте министерства.

«Первый заместитель министра — Сергей Геннадьевич Обрывалин», — говорится на сайте. В его обязанности входит координация и контроль деятельности Департамента экономики и финансов, Департамента инвестиций и имущества, а также Департамента государственной охраны культурного наследия. Как уточняет ТАСС, ранее он занимал должность «заместитель министра культуры РФ». Кресло первого замминистра культуры РФ пустовало с 2018 года, когда пост покинул Владимир Аристархов.

Первым заместителем министра культуры России назначен Сергей Обрывалин
фото: litrossia.ru

Обрывалин родился 9 октября 1975-го. В 1998-м окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, в 2008-м — Гарвардскую школу бизнеса. Кандидат технических наук. В 2012-м в Московском государственном техническом университете гражданской авиации защитил диссертацию на тему «Оценка качества функционирования радионавигационных и радиолокационных средств зоны аэропорта в условиях воздействия непреднамеренных электромагнитных помех». Работал в авиакомпании «Аэрофлот - Российские авиалинии», был членом совета директоров закрытого акционерного общества «Транспортная клиринговая палата». С апреля по сентябрь 2013-го занимал должность советника министра культуры РФ Владимира Мединского, после чего был назначен на пост директора департамента международного сотрудничества Министерства культуры РФ.

В январе текущего года ведомство возглавила Ольга Любимова, работавшая при Владимире Мединском директором департамента кинематографии. Сам Мединский после ухода с поста министра культуры стал помощником Президента РФ Владимира Путина.
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