Первым заместителем министра культуры России назначен Сергей Обрывалин

Сергей Обрывалин
назначен первым заместителем министра культуры РФ Ольги Любимовой
. Информация о его должностных обязанностях опубликована на официальном сайте
министерства.
«Первый заместитель министра — Сергей Геннадьевич Обрывалин»
, — говорится на сайте. В его обязанности входит координация и контроль деятельности Департамента экономики и финансов, Департамента инвестиций и имущества, а также Департамента государственной охраны культурного наследия. Как уточняет ТАСС
, ранее он занимал должность «заместитель министра культуры РФ»
. Кресло первого замминистра культуры РФ пустовало с 2018 года, когда пост покинул Владимир Аристархов
.
Обрывалин родился 9 октября 1975-го. В 1998-м окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, в 2008-м — Гарвардскую школу бизнеса. Кандидат технических наук. В 2012-м в Московском государственном техническом университете гражданской авиации защитил диссертацию на тему «Оценка качества функционирования радионавигационных и радиолокационных средств зоны аэропорта в условиях воздействия непреднамеренных электромагнитных помех». Работал в авиакомпании «Аэрофлот - Российские авиалинии», был членом совета директоров закрытого акционерного общества «Транспортная клиринговая палата». С апреля по сентябрь 2013-го занимал должность советника министра культуры РФ Владимира Мединского
, после чего был назначен на пост директора департамента международного сотрудничества Министерства культуры РФ.
В январе текущего года ведомство возглавила
Ольга Любимова, работавшая при Владимире Мединском директором департамента кинематографии. Сам Мединский после ухода с поста министра культуры стал
помощником Президента РФ Владимира Путина
.