ревью

«Мифический квест: Пир ворона»: Смеяться после «лопаты»

Экспозиция приурочена к 160-летию со дня рождения великого русского писателя.

В МХТ имени Чехова открылась выставка «Чайка. Перезагрузка»

Новости кино

Первым заместителем министра культуры России назначен Сергей Обрывалин

Он курирует деятельность Департаментов государственной охраны культурного наследия, экономики и финансов, инвестиций и имущества.