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Декстер Флетчер снимет ремейк «Святого»

21 февраля
2020 год

Новости кино >>
21 февраля 2020
Декстер Флетчер возьмётся за постановку полнометражного ремейка «Святого», уверяет Variety.

Декстер Флетчер снимет ремейк «Святого»
фото: joblo.com

Студии Paramount Pictures в 2016-м удалось приобрести права на популярную книжную серию шпионских триллеров Лесли Чартериса. Продюсированием занимаются Лоренцо Ди Бонавентура и Брэд Кревой, а сценарий написал Сет Грэм-Смит. В 2018-м планировалось, что титульную роль воплотит Крис Прэтт, но на данный момент неизвестно, кто сыграет Святого.

В первоисточнике рассказывается о Саймоне Темпларе, воздававшим по заслугам разным злодеям: коррумпированным политиканам, контрабандистам оружия и наркоторговцам. Всё ради родной страны и общего блага. Книги выходили на протяжении 30 лет. В 60-х по шпионской серии был снят популярный телесериал с Роджером Муром, а в 1997-м вышел ремейк с Вэлом Килмером.
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Декстер Флетчер снимет ремейк «Святого» фотографии
Декстер Флетчер снимет ремейк «Святого» фотографии
Декстер Флетчер
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