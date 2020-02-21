Декстер Флетчер снимет ремейк «Святого»

Декстер Флетчер
возьмётся за постановку полнометражного ремейка «Святого
», уверяет Variety
.
Студии Paramount Pictures в 2016-м удалось приобрести права на популярную книжную серию шпионских триллеров Лесли Чартериса
. Продюсированием занимаются Лоренцо Ди Бонавентура
и Брэд Кревой
, а сценарий написал Сет Грэм-Смит
. В 2018-м планировалось
, что титульную роль воплотит Крис Прэтт
, но на данный момент неизвестно, кто сыграет Святого.
В первоисточнике рассказывается о Саймоне Темпларе, воздававшим по заслугам разным злодеям: коррумпированным политиканам, контрабандистам оружия и наркоторговцам. Всё ради родной страны и общего блага. Книги выходили на протяжении 30 лет. В 60-х по шпионской серии был снят популярный телесериал с Роджером Муром
, а в 1997-м вышел ремейк
с Вэлом Килмером
.