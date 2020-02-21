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Лайфстайл Дональд Трамп раскритиковал победу «Паразитов» на «Оскаре» Он считает, что у США и так хватает проблем с Южной Кореей

Рецензии на фильмы «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»: И тебя вылечим Роберт Дауни-младший возвращается в викторианскую эпоху

Новости кино Элай Рот отправится на Пандору Режиссёру доверят постановку экранизации популярной игровой серии Borderlands.

Новости театра В МХТ имени Чехова открылась выставка «Чайка. Перезагрузка» Экспозиция приурочена к 160-летию со дня рождения великого русского писателя.