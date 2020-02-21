Элай Рот отправится на Пандору

Элаю Роту
доверят постановку экранизации популярной игровой серии Borderlands
. Над адаптацией пять лет работает студия Lionsgate вместе с продюсерами Ави Арадом
и Ари Арадом
.
Согласно Deadline
, последнюю версию сценария к картине написал Крэйг Мазин
. Ранее над адаптацией сюжета первоисточника трудился Аарон Берг
. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд
, являющийся исполнительным продюсером Borderlands. Съёмки запланированы на конец текущего года.
«Я очень взволнован возможностью погрузиться в мир Borderlands и не смог бы сделать это без помощи лучшего сценария, продюсерской команды и студии. У меня долгая успешная история с Lionsgate — я чувствую, что мы выросли вместе и что всё в моей режиссёрской карьере привело к проекту такого масштаба и амбиций. Я с нетерпением жду возможности привнести свою собственную энергию, идеи и видение в дикий, весёлый и бесконечно творческий мир игры. Рэнди Питчфорд и все в Gearbox поддержали мои идеи. Мы стремимся создать новую классику, которую полюбят не только поклонники игры, но и новая аудитория во всём мире», —
цитирует издание Рота.
Действие игровой серии разворачивается в далёком будущем, когда планеты на краю галактики стали маяком для искателей сокровищ и просто лучшей жизни. Но никто не предоставляет гарантий в глубоком космосе. Одна из таких планет — Пандора — по слухам, была избыточно богата ценными минералами и привлекла огромное количество проходимцев, ищущих лёгкой наживы, но особых богатств не нашлось, зато обнаружились руины инопланетной цивилизации. Все, кто могли, удрали с Пандоры, а оставшиеся были вынуждены иметь дело с полным беззаконием и тайнами древних чужих. Но несмотря на тотальный хаос, впереди были ещё более скверные времена. После нескольких лет размашистая орбита подвела Пандору к солнцу, и ранее неизвестные ужасающие существа пробудились, чтобы пощекотать нервы колонистам. Единственная надежда для оставшихся в живых людей — обнаруженное в горах убежище, где хранятся инопланетные технологии и секреты Пандоры.