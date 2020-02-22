«Друзья» воссоединятся в новом эпизоде

анонс

Кристофер Хивью снимется во втором сезоне «Ведьмака»

Элай Рот отправится на Пандору

21 февраля

Первым заместителем министра культуры России назначен Сергей Обрывалин

Он курирует деятельность Департаментов государственной охраны культурного наследия, экономики и финансов, инвестиций и имущества.