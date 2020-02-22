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«Друзья» воссоединятся в новом эпизоде

22 февраля
2020 год

Новости кино >>
22 февраля 2020
Звезды «Друзей» Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу и Дэвид Швиммер воссоединятся в новом эпизоде сериала, который выйдет в мае этого года на стрим-сервисе HBO Max, сообщает Deadline.

«Друзья» воссоединятся в новом эпизоде
фото: COURTESY OF NBC

О возможном возвращении каста стало известно еще в ноябре 2019-го. Однако только сейчас продюсерам Warner Bros. Television удалось достигнуть соглашения с актерами. Сообщается, что каждый из них может получить 3-4 миллиона долларов за роль в часовом эпизоде.

Работа над сценарием пока не началась. Известно, что режиссерское кресло займет Бен Уинстон, а генеральными продюсерами выступят создатели «Друзей» Марта Кауффман и Дэвид Крэйн. Сейчас права на показ американского ситкома принадлежат Netflix, но в мае все 256 серий будут доступны на стрим-сервисе HBO Max, который готовится к запуску.
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