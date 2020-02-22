«Друзья» воссоединятся в новом эпизоде

Звезды «Друзей» Дженнифер Энистон
, Мэттью Перри
, Кортни Кокс
, Мэтт ЛеБлан
, Лиза Кудроу
и Дэвид Швиммер
воссоединятся в новом эпизоде сериала, который выйдет в мае этого года на стрим-сервисе HBO Max, сообщает Deadline
.
О возможном возвращении каста стало известно
еще в ноябре 2019-го. Однако только сейчас продюсерам Warner Bros. Television удалось достигнуть соглашения с актерами. Сообщается, что каждый из них может получить 3-4 миллиона долларов за роль в часовом эпизоде.
Работа над сценарием пока не началась. Известно, что режиссерское кресло займет Бен Уинстон
, а генеральными продюсерами выступят создатели «Друзей» Марта Кауффман
и Дэвид Крэйн
. Сейчас права на показ американского ситкома принадлежат Netflix, но в мае все 256 серий будут доступны на стрим-сервисе HBO Max, который готовится к запуску.