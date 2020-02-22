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Кристофер Хивью снимется во втором сезоне «Ведьмака»

22 февраля
2020 год

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22 февраля 2020
Норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда в «Игре престолов», присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Ведьмак», сообщает The Hollywood Reporter.

Кристофер Хивью снимется во втором сезоне «Ведьмака»
фото: Netflix, redanianintelligence.com

Хивью сыграет проклятого разбойника Нивеллена. Кроме того, создатели анонсировали появление Аиши Фабьен Росс («Девушка из Дании») в роли Лидиии и Пола Буллиона («Острые козырьки») в роли Ламберта. Также в героев саги Сапковского перевоплотятся Ясен Атора, Агнес Бьорн, Туэ Расмуссен и Мекия Симсон.

Исполнитель главной роли Генри Кавилл и молодые актеры Фрейя Аллан, Анья Чалотра и Джои Бэти вернутся к своим персонажам. Над «Ведьмаком» будут работать режиссеры Эд Базалджетт («Доктор Кто»), Стивен Серджик, Сара О'Гормон и Гита Патель, каждый из которых снимет по два эпизода. На данный момент второй сезон находится в производстве. Релиз запланирован на 2021 год.
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