Кристофер Хивью снимется во втором сезоне «Ведьмака»

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HBO Max выпустит серию уже в мае.

«Друзья» воссоединятся в новом эпизоде

Элай Рот отправится на Пандору

21 февраля

Первым заместителем министра культуры России назначен Сергей Обрывалин

Он курирует деятельность Департаментов государственной охраны культурного наследия, экономики и финансов, инвестиций и имущества.