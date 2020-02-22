Кристофер Хивью снимется во втором сезоне «Ведьмака»

Хивью сыграет проклятого разбойника Нивеллена. Кроме того, создатели анонсировали появление Аиши Фабьен Росс («Девушка из Дании») в роли Лидиии и Пола Буллиона («Острые козырьки») в роли Ламберта. Также в героев саги Сапковского перевоплотятся Ясен Атора, Агнес Бьорн, Туэ Расмуссен и Мекия Симсон.
Исполнитель главной роли Генри Кавилл и молодые актеры Фрейя Аллан, Анья Чалотра и Джои Бэти вернутся к своим персонажам. Над «Ведьмаком» будут работать режиссеры Эд Базалджетт («Доктор Кто»), Стивен Серджик, Сара О'Гормон и Гита Патель, каждый из которых снимет по два эпизода. На данный момент второй сезон находится в производстве. Релиз запланирован на 2021 год.