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Аглая Тарасова и Евгений Стычкин отправятся в путешествие по «Золотому кольцу»

22 февраля
2020 год

Новости кино >>
22 февраля 2020
Романтическую комедию «Золотое кольцо» с Аглаей Тарасовой и Евгением Стычкиным покажут 7 марта на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Аглая Тарасова и Евгений Стычкин отправятся в путешествие по «Золотому кольцу»
фото: Пресс-служба ТНТ

Куда поехать в отпуск трем семейным парам? Отправиться за границу? Вариантов много, но главные герои ромкома выбирают путешествие по Золотому кольцу. Для них будущая поездка – не просто туризм, а способ решить накопившиеся проблемы в парах.

По сюжету импульсивные Гарик (Кирилл Каганович) и Кристина (Аглая Тарасова) ссорятся, но отпуск-то никто не отменял. Заранее спланированная поездка с друзьями по городам России пройдет у них вместе, но в то же время раздельно. Кристина поедет со своим новым парнем-спортсменом Антоном (Евгений Стычкин), а Гарик возьмет с собой Лизу (Нино Нинидзе), с которой познакомился пару дней назад. Для друзей главных героев Сени (Семен Штейнберг) и Юли (Ольга Дибцева) путешествие – это возможность вернуться на десять лет назад и придать отношениям новый импульс. А Валера (Владимир Яглыч) и Диана (Вера Строкова) надеются, что во время поездки случится чудо и они наконец смогут завести ребенка.

Кроме того, «Золотое кольцо» – это отличная возможность прогуляться по улицам Владимира, посетить Суздальский музей самовара и другие достопримечательности российских городов. По словам креативного продюсера картины Константина Майера, где, как не в самой большой стране снимать роуд-муви?
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Ольга ДибцеваКирилл КагановичКонстантин МайерНино НинидзеВера СтроковаЕвгений СтычкинАглая ТарасоваСемён ШтейнбергВладимир Яглыч
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