Аглая Тарасова и Евгений Стычкин отправятся в путешествие по «Золотому кольцу»

Куда поехать в отпуск трем семейным парам? Отправиться за границу? Вариантов много, но главные герои ромкома выбирают путешествие по Золотому кольцу. Для них будущая поездка – не просто туризм, а способ решить накопившиеся проблемы в парах.
По сюжету импульсивные Гарик (Кирилл Каганович) и Кристина (Аглая Тарасова) ссорятся, но отпуск-то никто не отменял. Заранее спланированная поездка с друзьями по городам России пройдет у них вместе, но в то же время раздельно. Кристина поедет со своим новым парнем-спортсменом Антоном (Евгений Стычкин), а Гарик возьмет с собой Лизу (Нино Нинидзе), с которой познакомился пару дней назад. Для друзей главных героев Сени (Семен Штейнберг) и Юли (Ольга Дибцева) путешествие – это возможность вернуться на десять лет назад и придать отношениям новый импульс. А Валера (Владимир Яглыч) и Диана (Вера Строкова) надеются, что во время поездки случится чудо и они наконец смогут завести ребенка.
Кроме того, «Золотое кольцо» – это отличная возможность прогуляться по улицам Владимира, посетить Суздальский музей самовара и другие достопримечательности российских городов. По словам креативного продюсера картины Константина Майера, где, как не в самой большой стране снимать роуд-муви?