Создатели «Смешариков» приобрели контрольный пакет акций «Фиксиков»

Правообладатель «Смешариков»
группа компаний «Рики» приобрела контрольный пакет акций группы компаний «Аэроплан», в которую входит бренд «Фиксики»
, сообщает пресс-служба «Рики»
.
Генеральным продюсером объединенной компании станет генпродюсер ГК «Рики» и соавтор идеи сериала «Смешарики» Илья Попов
. Сделка позволит «Рики» усилить свое присутствие на федеральном уровне и увеличить анимационный холдинг, а также укрепить позиции за рубежом.
«Уступая контрольный пакет в ГК «Аэроплан», я надеюсь, что продюсерский центр «Рики» сможет придать новый импульс развитию моих любимых «Фиксиков», которым я отдал больше 10 лет своей жизни. Я же с удовольствием приму участие в новых крупных анимационных проектах «Аэроплана», но уже не как владелец и руководитель, а в качестве креативного продюсера»
, – отметил Георгий Васильев
, основатель продюсерской компании «Аэроплан».
ГК «Рики» – один из лидеров российского рынка анимации на протяжении 16 лет. Ей также принадлежат бренды «ПинКод»
и «Малышарики»
. Разветвленная структура позволяет «Рики» осуществлять полный цикл работ по созданию, продвижению и коммерческой эксплуатации анимационных брендов.