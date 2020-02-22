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Создатели «Смешариков» приобрели контрольный пакет акций «Фиксиков»

22 февраля
2020 год

Новости кино >>
22 февраля 2020
Правообладатель «Смешариков» группа компаний «Рики» приобрела контрольный пакет акций группы компаний «Аэроплан», в которую входит бренд «Фиксики», сообщает пресс-служба «Рики».

Илья Попов
фото: aakr.ru

Генеральным продюсером объединенной компании станет генпродюсер ГК «Рики» и соавтор идеи сериала «Смешарики» Илья Попов. Сделка позволит «Рики» усилить свое присутствие на федеральном уровне и увеличить анимационный холдинг, а также укрепить позиции за рубежом.

«Уступая контрольный пакет в ГК «Аэроплан», я надеюсь, что продюсерский центр «Рики» сможет придать новый импульс развитию моих любимых «Фиксиков», которым я отдал больше 10 лет своей жизни. Я же с удовольствием приму участие в новых крупных анимационных проектах «Аэроплана», но уже не как владелец и руководитель, а в качестве креативного продюсера», – отметил Георгий Васильев, основатель продюсерской компании «Аэроплан».

ГК «Рики» – один из лидеров российского рынка анимации на протяжении 16 лет. Ей также принадлежат бренды «ПинКод» и «Малышарики». Разветвленная структура позволяет «Рики» осуществлять полный цикл работ по созданию, продвижению и коммерческой эксплуатации анимационных брендов.
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