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Объявлена дата премьеры «Тени звезды» с Павлом Прилучным

23 февраля
2020 год

Новости кино >>
23 февраля 2020
Премьера фильма «Тень звезды» («Рил ток») с Павлом Прилучным в главной роли состоится 28 мая, сообщает кинокомпания MEGOGO Distribution, занимающаяся прокатом картины.

//www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/137793/foto/
фото: К/ф «Тень звезды»

Лента Дмитрия Губарева расскажет о взаимоотношениях девушки-телохранителя и рэпера Нэйма (Павел Прилучный). По сюжету он приезжает на гастроли в Питер на пике своей славы. Нэйма обожают и ждут фанаты, но окружающие не подозревают, что поэт находится в глубоком творческом кризисе. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Чудом ему удается избежать смерти, и его менеджер решает нанять телохранителя Сашу (Александра Черкасова), которой предстоит разобраться в запутанных отношениях звезды с окружающими.

Помимо Прилучного и Черкасовой, в фильме приняли участие Кирилл Нагиев, Юлия Франц, Владимир Сычёв, Евгений Тимохин, Надежда Мельникова, Вадим Журавлёв и другие актеры.
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