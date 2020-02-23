Объявлена дата премьеры «Тени звезды» с Павлом Прилучным

Премьера фильма «Тень звезды» («Рил ток») с Павлом Прилучным в главной роли состоится 28 мая, сообщает кинокомпания MEGOGO Distribution, занимающаяся прокатом картины.
фото: К/ф «Тень звезды»
Лента Дмитрия Губарева расскажет о взаимоотношениях девушки-телохранителя и рэпера Нэйма (Павел Прилучный). По сюжету он приезжает на гастроли в Питер на пике своей славы. Нэйма обожают и ждут фанаты, но окружающие не подозревают, что поэт находится в глубоком творческом кризисе. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Чудом ему удается избежать смерти, и его менеджер решает нанять телохранителя Сашу (Александра Черкасова), которой предстоит разобраться в запутанных отношениях звезды с окружающими.