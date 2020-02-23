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Гийом Никлу и Мишель Уэльбек снова поработают вместе

23 февраля
2020 год

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23 февраля 2020
Французский режиссер Гийом Никлу экранизирует роман Мишеля Уэльбека «Покорность» (Soumission), сообщает Le Figaro.

Гийом Никлу, Мишель Уэльбек
фото: flickr.com

Действие романа Уэльбека происходит в 2022 году, когда к власти во Франции приходит лидер организации «Мусульманское братство». В «обновлённом» обществе главный герой Франсуа принимает ислам и «находит себя»: получает престижную работу и несколько жён.

Никлу уже работал вместе с писателем над картинами «Похищение Мишеля Уэльбека» и «Талассотерапия», где Уэльбек сыграл самого себя. Главную роль в новом фильме исполнит французский актер Жан-Поль Рув («Необычайные приключения Адель», «Расправь крылья»). Подробности о полном составе актеров пока не сообщаются. Съемки картины стартуют этой осенью.
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Жерар ДепардьеЖан-Поль Рув
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