Гийом Никлу и Мишель Уэльбек снова поработают вместе

Французский режиссер Гийом Никлу
экранизирует роман Мишеля Уэльбека «Покорность»
(Soumission), сообщает Le Figaro
.
Действие романа Уэльбека происходит в 2022 году, когда к власти во Франции приходит лидер организации «Мусульманское братство». В «обновлённом» обществе главный герой Франсуа принимает ислам и «находит себя»: получает престижную работу и несколько жён.
Никлу уже работал вместе с писателем над картинами «Похищение Мишеля Уэльбека»
и «Талассотерапия»
, где Уэльбек сыграл самого себя. Главную роль в новом фильме исполнит французский актер Жан-Поль Рув
(«Необычайные приключения Адель»
, «Расправь крылья»
). Подробности о полном составе актеров пока не сообщаются. Съемки картины стартуют этой осенью.