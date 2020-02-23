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Актёр перешёл от слов к действиям

Хоакин Феникс спас корову и телёнка, забрав их со скотобойни

Гийом Никлу и Мишель Уэльбек снова поработают вместе

«Бобер»: Не буди во мне зверя

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Спасибо, что живой: 30 фильмов XXI века про защитников отечества

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