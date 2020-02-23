Началась работа над новыми «Звездными войнами»

Предполагается, что Джастин Диллард займет режиссерское кресло, а также выступит в качестве сценариста вместе с Мэттом Оуэнсом. Согласно Deadline, действие будет происходить на планете ситхов Эксигол. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки, и все подробности о персонажах, актерском составе и сюжете пока остаются в тайне. Также неизвестно, выйдет ли полнометражная лента в прокат или будет показана на стрим-сервисе Disney+.
По словам президент Disney Боба Айгера, в ближайшие несколько лет для «Звездных войн» телевидение будет в приоритете. Это во многом связано с успехом сериала Disney+ «Мандалорец», второй сезон которого ожидается в октябре. А вот съемки ленты с Юэном Макгрегором в роли Оби-Вана Кеноби перенесли на 2021 год, так как сценарист Хоссейн Амини покинул проект.