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Началась работа над новыми «Звездными войнами»

23 февраля
2020 год

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23 февраля 2020
Кинокомпания Lucasfilm начала работу над новыми «Звездными войнами», сообщает Variety.

Джастин Диллард
фото: Shutterstock/Lucasfilm

Предполагается, что Джастин Диллард займет режиссерское кресло, а также выступит в качестве сценариста вместе с Мэттом Оуэнсом. Согласно Deadline, действие будет происходить на планете ситхов Эксигол. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки, и все подробности о персонажах, актерском составе и сюжете пока остаются в тайне. Также неизвестно, выйдет ли полнометражная лента в прокат или будет показана на стрим-сервисе Disney+.

По словам президент Disney Боба Айгера, в ближайшие несколько лет для «Звездных войн» телевидение будет в приоритете. Это во многом связано с успехом сериала Disney+ «Мандалорец», второй сезон которого ожидается в октябре. А вот съемки ленты с Юэном Макгрегором в роли Оби-Вана Кеноби перенесли на 2021 год, так как сценарист Хоссейн Амини покинул проект.
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персоны
Юэн Макгрегор
фильмы
Звёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаМандалорец

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