Энтони Хопкинс станет тренером Майка Тайсона

Обладатель Оскара Энтони Хопкинс
сыграет американского тренера по боксу Каса Д’Амато
, работавшего с Майком Тайсоном
, в фильме «Кас и Майк»
(Cus And Mike), сообщает Deadline
.
Картина расскажет, как легендарный тренер Д'Амато стал наставником своенравного подростка Тайсона – впоследствии одного из самых известных боксёров в истории. В основу спортивного байопика лег оригинальный сценарий Десмонда Накано
(«Бремя белого человека»
) и книга Монтиет М. Иллингуорта «Майк Тайсон: деньги, миф и предательство»
(Mike Tyson: Money, Myth, and Betrayal).
Режиссерское кресло займет Ник Кассаветис
(«Дневник памяти»
, «Альфа Дог»
). На данный момент продолжаются поиски актера на роль молодого Тайсона. Съемки должны начаться весной или летом этого года.