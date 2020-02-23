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Меган Фокс отправится в открытый космос

23 февраля
2020 год

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23 февраля 2020
Звезда «Трансформеров» американская актриса Меган Фокс сыграет женщину-астронавта в космическом триллере «Аврора» (Aurora), сообщает The Hollywood Reporter.

Меган Фокс отправится в открытый космос
фото: WireImage

По сюжету главная героиня находится в открытом космосе и наблюдает за солнечными штормами, угрожающими Земле. Ударная волна изменяет время, подталкивая девушку к психологической борьбе с демонами из ее прошлого.

Режиссером картины выступит Лазар Бодрожа, ранее работавший над фантастической драмой «Восход Эдерлези». По словам продюсера Джордана Гертнера, он настоящий фантазер и мечтатель, конструирующий мир, который никто и никогда не видел. Съемки космического триллера начнутся в мае этого года в Сербии.
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