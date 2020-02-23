Меган Фокс отправится в открытый космос

Звезда «Трансформеров»
американская актриса Меган Фокс
сыграет женщину-астронавта в космическом триллере «Аврора»
(Aurora), сообщает The Hollywood Reporter
.
По сюжету главная героиня находится в открытом космосе и наблюдает за солнечными штормами, угрожающими Земле. Ударная волна изменяет время, подталкивая девушку к психологической борьбе с демонами из ее прошлого.
Режиссером картины выступит Лазар Бодрожа
, ранее работавший над фантастической драмой «Восход Эдерлези»
. По словам продюсера Джордана Гертнера
, он настоящий фантазер и мечтатель, конструирующий мир, который никто и никогда не видел. Съемки космического триллера начнутся в мае этого года в Сербии.