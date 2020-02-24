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Линдси Лохан и Микки Рурк столкнутся со сверхъестественным

24 февраля
2020 год

Новости кино >>
24 февраля 2020
Линдси Лохан и Микки Рурк получили главные роли в сверхъестественном триллере «Проклятый» (Cursed), уверяет The Hollywood Reporter.


Лохан предстоит перевоплотиться в женщину-детектива Мэри Брэниган, а Рурк станет психиатром Дэвидом Элдером. По сюжету дуэт разыскивает сбежавшего из лечебницы психа, захватившего пятерых людей. Пациент скрывается вместе с заложниками в заброшенном доме.

Режиссёрское кресло фильма займёт Стивен Р. Монро, некогда снявший натуралистичный ремейк хоррора «Я плюю на ваши могилы». Съёмки запланированы на лето текущего года.
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Линдси Лохан и Микки Рурк столкнутся со сверхъестественным фотографии
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