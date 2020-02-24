Линдси Лохан и Микки Рурк столкнутся со сверхъестественным

Линдси Лохан
и Микки Рурк
получили главные роли в сверхъестественном триллере «Проклятый
» (Cursed), уверяет The Hollywood Reporter
.
Лохан предстоит перевоплотиться в женщину-детектива Мэри Брэниган, а Рурк станет психиатром Дэвидом Элдером. По сюжету дуэт разыскивает сбежавшего из лечебницы психа, захватившего пятерых людей. Пациент скрывается вместе с заложниками в заброшенном доме.
Режиссёрское кресло фильма займёт Стивен Р. Монро
, некогда снявший натуралистичный ремейк хоррора «Я плюю на ваши могилы
». Съёмки запланированы на лето текущего года.