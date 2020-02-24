Клас Банг и Ольга Куриленко стали мужем и женой

Клас Банг
, Ольга Куриленко
, Брайан Кокс
, Элис Крайдж
и Кэролайн Гудолл
сыграли в триллере голландского режиссёра Паулы ван дер Уст
«Залив молчания
» (The Bay Of Silence).
Согласно Deadline
, сценарий к картине написала Кэролайн Гудолл по мотивам одноимённого романа Лизы Сент-Обен де Теран
. Первоисточник повествует об Уилле (Банг), обнаружившем, что его жена Розалинда (Куриленко) внезапно исчезла вместе с тремя детьми. Он ищет семью по всей Европе и в конце концов находит своих родных в отдалённой деревне на севере Франции. Облегчение быстро сменяется ужасом из-за таинственной смерти его маленького сына.
Продюсерская команда картины состоит из Гудолл, Алена Де Левиты
, Шеянн Кейн
и Джейсона Ньюмарка
.