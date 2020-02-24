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Клас Банг и Ольга Куриленко стали мужем и женой

24 февраля
2020 год

Новости кино >>
24 февраля 2020
Клас Банг, Ольга Куриленко, Брайан Кокс, Элис Крайдж и Кэролайн Гудолл сыграли в триллере голландского режиссёра Паулы ван дер Уст «Залив молчания» (The Bay Of Silence).

Клас Банг и Ольга Куриленко стали мужем и женой
фото: bingepost.com

Согласно Deadline, сценарий к картине написала Кэролайн Гудолл по мотивам одноимённого романа Лизы Сент-Обен де Теран. Первоисточник повествует об Уилле (Банг), обнаружившем, что его жена Розалинда (Куриленко) внезапно исчезла вместе с тремя детьми. Он ищет семью по всей Европе и в конце концов находит своих родных в отдалённой деревне на севере Франции. Облегчение быстро сменяется ужасом из-за таинственной смерти его маленького сына.

Продюсерская команда картины состоит из Гудолл, Алена Де Левиты, Шеянн Кейн и Джейсона Ньюмарка.
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Клас Банг и Ольга Куриленко стали мужем и женой фотографии
Клас Банг и Ольга Куриленко стали мужем и женой фотографии
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