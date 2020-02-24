Лиам Нисон позабудет о навыках киллера

Лиаму Нисону
досталась ключевая роль в новой картине Мартина Кэмпбелла
«Память
» (Memory). Это ремейк голландской ленты 2003 года «Синдром Альцгеймера
», уточняет Deadline
.
Зрителям поведают о киллере, зарекомендовавшем себя как профессионал своего дела. Всё изменилось, когда он отказался от заказа. Теперь его начинают преследовать все, кому не лень, но главным противником нашего героя становится собственная память, поскольку он стал забывать многие вещи.
Сюжет для англоязычной публики адаптировал Дарио Скардапейн
(«Каратель
»). Съёмки фильма начнутся в августе текущего года.