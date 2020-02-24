Джеймс Ван адаптирует для Netflix хоррор-подкаст Archive 81

Джеймс Ван
адаптирует для стрим-сервиса Netflix хоррор-подкаст Archive 81, сообщает DiscussingFilm
.
Главным героем аудиопередач, которые выходят с апреля 2016 года в стиле «найденных записей», является архивариус Дэн, работающий в нью-йоркском заброшенном здании, где ему было поручено каталогизировать сотни часов старых аудиокассет. На некоторых записях можно услышать голос журналистки Мелоди, опрашивавшей в 90-е жителей мрачного небоскрёба Visser. Слушая интервью Дэн начинает раскрывать тревожные факты об архиве, его работодателях и даже о природе физического мира, в котором мы живём.
Ван числится исполнительным продюсером сериала вместе со сценаристкой «Пацанов
» Ребеккой Сонненшайн
, которая также напишет сценарий к данной экранизации.