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«Дитя тьмы» получит приквел про девочку из России

24 февраля
2020 год

Новости кино >>
24 февраля 2020
Психологический триллер Жауме Кольета-Серра «Дитя тьмы» обзаведётся сильно запоздавшим приквелом, уверяет Deadline.

Режиссёрское кресло картины «Эстер» займёт хоррормейкер Уильям Брент БеллКукла»). За сценарий отвечает Дэвид Когшэлл, а за производство — Warner Bros. и Dark Castle Entertainment. Съёмки запланированы на третий квартал текущего года.

«Дитя тьмы» получит приквел про девочку из России
фото: кадр из фильма «Дитя тьмы»

Зрителям поведают о Лине Кламмер, сбежавшей из российской психиатрической лечебницы и оказавшейся в Штатах благодаря тому, что выдала себя за пропавшую дочь богатой семьи. Теперь её зовут Эстер, и, казалось бы, ей никто не сможет помешать.

Оригиналу, вышедшему в 2009 году, удалось собрать в мировом прокате 77 миллионов долларов при бюджете в 12 млн. Главные роли в картине сыграли Вера Фармига, Питер Сарсгаард и Изабелль Фурман.
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кадр из фильма «Дитя тьмы»
кадр из фильма «Дитя тьмы»
Уильям Брент Белл
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