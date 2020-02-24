«Дитя тьмы» получит приквел про девочку из России

Режиссёрское кресло картины «Эстер» займёт хоррормейкер Уильям Брент Белл («Кукла»). За сценарий отвечает Дэвид Когшэлл, а за производство — Warner Bros. и Dark Castle Entertainment. Съёмки запланированы на третий квартал текущего года.
фото: кадр из фильма «Дитя тьмы»
Зрителям поведают о Лине Кламмер, сбежавшей из российской психиатрической лечебницы и оказавшейся в Штатах благодаря тому, что выдала себя за пропавшую дочь богатой семьи. Теперь её зовут Эстер, и, казалось бы, ей никто не сможет помешать.
Оригиналу, вышедшему в 2009 году, удалось собрать в мировом прокате 77 миллионов долларов при бюджете в 12 млн. Главные роли в картине сыграли Вера Фармига, Питер Сарсгаард и Изабелль Фурман.