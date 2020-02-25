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Весной покажут «Корни» с Марком Богатырёвым

25 февраля
2020 год

Новости кино >>
25 февраля 2020
10 марта в 19:00 на СТС выходит новый комедийный сериал «Корни» производства компании «АМиК». Главного героя, циничного топ-менеджера Диму Королёва, который вернулся в родной Залещинск из Москвы, играет Марк Богатырёв. Компанию ему составили Елена Валюшкина, Анна Уколова, Наталья Скоморохова, Сергей Чирков, Юлия Сулес, Александра Кузёнкина, Данила Якушев, Антон Лапенко, Ксения Корнева, Ренат Мухамбаев и другие актёры, уточняет пресс-служба телеканала.

Весной покажут «Корни» с Марком Богатырёвым
фото: пресс-служба телеканала СТС

По словам Марка Богатырёва, «это очень жизненная история, которая попадает в наше время. В ней много сентиментальных и также каких-то жизненных, настоящих моментов и ситуаций, когда главный герой переосмысливает свои поступки и начинает по-другому существовать и думать. Ну и название проекта говорит само за себя: важно помнить, откуда пришёл, о своих корнях, кто ты есть на самом деле, не забывать о том, что действительно ценно».

Экранных родителей амбициозного парня сыграли Сергей Бачурский и Елена Валюшкина. «При первой встрече Серёжа мне сказал: "Валюшкина, как мы будем играть мужа и жену? Ты, такая красавица, и со мной рядом? Кто поверит!", — смеётся Елена. — А я ему в шутку — грим и костюм сделают своё дело. И когда я опубликовала наше совместное фото, кто-то даже прокомментировал: "Как же вы похожи!"».

Весной покажут «Корни» с Марком Богатырёвым
фото: пресс-служба телеканала СТС

Образ меркантильного заместителя мэра Залещинска на экране воплотил Владимир Сычёв, который признался, что в своё время примерил роль чиновника и в реальной жизни. «Однажды меня уговорили стать депутатом, но не сложилось, — вспоминает актёр. — Что касается моего персонажа, не могу сказать, что он совсем нехороший человек. Виталий Леонтьевич, как и некоторые наши чиновники, не всегда добросовестно выполняет свои обязанности. Где-то, конечно, мой герой отжимает у народа, но всё в семью несёт. Вот вам и плюс».

Для актрисы шоу «Уральские пельмени» Ксении Корневой роль Иры, сестры Димы Королёва, стала первой работой в телесериале. Также её ожидали и другие испытания в лице участника команды КВН «Камызяки» Рената Мухамбаева, который играет поклонника Иры. «Мы давно дружим, я очень хорошо общаюсь с его женой, знаю его детей, — говорит Ксения. — И сначала я боялась, что будет неловко. К счастью, любовь у нас получилась, это оказалось гораздо проще, чем мы думали. В кадре у нас роман, а после команды "Стоп! Снято!" обратно превращаемся в Ксюшу и Рената и громко смеёмся над происходящим».
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