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Крис Эванс заглянет в «Маленький магазинчик ужасов»

25 февраля
2020 год

Новости кино >>
25 февраля 2020
Крис Эванс подумывает присоединиться к ремейку хоррор-комедии «Магазинчик ужасов», основанной на бродвейском мюзикле. Об этом сообщает Deadline.

Актёру предстоит воплотить дантиста-садиста Орина Скривелло, которого до него играл Стив Мартин. Ранее к фильму Грега Берланти присоединились Тэрон Эджертон и Скарлетт Йоханссон, они сыграют главных героев — флориста Сеймура и его коллегу по цветочному магазину Одри. Компанию им составит Билли Портер.

Крис Эванс заглянет в «Маленький магазинчик ужасов»
фото: vix.com

В оригинале рассказывается история одинокого и жалкого владельца магазина Сеймура, который находит загадочное растение со специфическим вкусом по части удобрений (оно предпочитает человеческую кровь). Со временем главный герой становится более успешным и не таким жалким, но аппетиты растения тоже растут.

Фильм 1986 года, поставленный Фрэнком Озом, сам по себе является ремейком «Маленького магазинчика ужасов», снятого Роджером Корманом в 1960-м. Именно эта картина послужила основой для популярного мюзикла. Кроме того, в 90-е была предпринята попытка запустить анимационный сериал на ту же тему.
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Магазинчик ужасовМаленький магазинчик ужасов

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Крис Эванс заглянет в «Маленький магазинчик ужасов» фотографии
Крис Эванс заглянет в «Маленький магазинчик ужасов» фотографии
Крис Эванс заглянет в «Маленький магазинчик ужасов» фотографии
«Маленький магазинчик ужасов»
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