Крис Эванс заглянет в «Маленький магазинчик ужасов»

Крис Эванс
подумывает присоединиться к ремейку хоррор-комедии «Магазинчик ужасов
», основанной на бродвейском мюзикле. Об этом сообщает Deadline
.
Актёру предстоит воплотить дантиста-садиста Орина Скривелло, которого до него играл Стив Мартин
. Ранее к фильму Грега Берланти
присоединились Тэрон Эджертон
и Скарлетт Йоханссон
, они сыграют главных героев — флориста Сеймура и его коллегу по цветочному магазину Одри. Компанию им составит Билли Портер
.
В оригинале рассказывается история одинокого и жалкого владельца магазина Сеймура, который находит загадочное растение со специфическим вкусом по части удобрений (оно предпочитает человеческую кровь). Со временем главный герой становится более успешным и не таким жалким, но аппетиты растения тоже растут.
Фильм 1986 года, поставленный Фрэнком Озом
, сам по себе является ремейком «Маленького магазинчика ужасов
», снятого Роджером Корманом
в 1960-м. Именно эта картина послужила основой для популярного мюзикла. Кроме того, в 90-е была предпринята попытка запустить анимационный сериал на ту же тему.