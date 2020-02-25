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Ситком «Патриот» стартует 10 марта

25 февраля
2020 год

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25 февраля 2020
Комедийный сериал «Патриот» с Владимиром Сычёвым в одной из главных ролей стартует на ТНТ 10 марта в 20.00.

Ситком «Патриот» стартует 10 марта
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Согласно пресс-службе телеканала, новый ситком расскажет, как спецназовец Саня Кучин вернулся со службы в родной городок, чтобы навести порядок. У Сани – честного и доброго солдата будто бы из русских сказок – есть мечта. Он хочет, чтобы Россия стала лучшей страной на свете и люди в ней жили хорошо. Порой герою кажется, что перевоспитать земляков можно только кнутом, но вот незадача: он подал документы в академию ФСБ, а для того, чтобы пройти проверку, ему надо вести себя сдержанно. Сможет ли Кучин не поддаться искушению решать проблемы силой, разберётся ли он в отношениях с женщинами и получится ли у него хоть на сантиметр приблизиться к благородной цели?

Главную роль в «Патриоте» сыграл Антон Жижин – дебютант в кино, ученик театрального режиссёра и драматурга Николая Коляды. В сериале также заняты Анастасия Самбурская, Алексей Базанов, Валентина Лукащук, Анастасия Талызина, Алёна Савастова, Вильма Кутавичюте и Владимир Афанасьев. Производством ситкома занималась компания Good Story Media, режиссёром выступил Николай Бурлак.
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Ситком «Патриот» стартует 10 марта фотографии
Ситком «Патриот» стартует 10 марта фотографии
Ситком «Патриот» стартует 10 марта фотографии
Ситком «Патриот» стартует 10 марта фотографии
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