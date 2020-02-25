Ситком «Патриот» стартует 10 марта

Согласно пресс-службе телеканала, новый ситком расскажет, как спецназовец Саня Кучин вернулся со службы в родной городок, чтобы навести порядок. У Сани – честного и доброго солдата будто бы из русских сказок – есть мечта. Он хочет, чтобы Россия стала лучшей страной на свете и люди в ней жили хорошо. Порой герою кажется, что перевоспитать земляков можно только кнутом, но вот незадача: он подал документы в академию ФСБ, а для того, чтобы пройти проверку, ему надо вести себя сдержанно. Сможет ли Кучин не поддаться искушению решать проблемы силой, разберётся ли он в отношениях с женщинами и получится ли у него хоть на сантиметр приблизиться к благородной цели?