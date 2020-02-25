Завершились съёмки мистического хоррора «Ряд 19» со Светланой Ивановой

«Закончились съёмки моего первого русскоязычного проекта. Это было неистово круто и неимоверно эпично! Всё, как я люблю: горящие заживо люди, слегка ожившие мертвецы, взрывы, чёрная магия, кровь, слёзы. Но в итоге, всё, конечно же, про любовь. Я бесконечно благодарен всем, кто был с нами на борту – за ваш труд, ваше усердие и ваше терпение! Люблю вас друзья, для меня вы все – живые легенды», – поделился своими впечатлениями режиссёр Александр Бабаев.
По словам генерального продюсера Рафаела Минасбекяна, «так называемыми "ужастиками" мы занимаемся с 2008 года, первым фильмом был "Русалка. Озеро мёртвых", успех которого вдохновил нас продолжать заниматься этим жанром. Это уже пятый наш мистический хоррор. "Ряд 19" – это захватывающая история и сделана она невероятно качественно. Большая редкость для отечественного хоррора – в фильме играют звёзды первой величины. Уверен, всем поклонникам жанра очень понравится и доставит бурю эмоций».
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
«Кто не любит жанр хоррор, тот никогда не был ребёнком! В нашей профессии главное – сохранить подростка в душе, поэтому все, кто работает в кино, отчасти взрослые дети. И страшные истории – это то, что нам всем ужасно нравится! И вот одна из таких историй – "Ряд 19". Это современная "страшилка", в которой переплетаются мистика, эзотерика, внутренние и пространственные изменения, а снята она с невероятными техническими решениями. Мне кажется, фильм должен целиком и полностью полюбиться зрителям», – уверен генеральный продюсер Джаник Файзиев.
Вадим Верещагин считает, что «"Ряд 19" – проект с очень сильным сценарием, история, которая цепляет с самых первых строк и не отпускает до конца. Мы сразу приняли решение об участии в качестве со-инвесторов. Жанр хоррора в нашей стране находится на подъёме, к тому же это очень успешный формат с точки зрения международной дистрибуции».
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
«Мы очень рады, что основная часть производства завершена. Сейчас мы приступаем к пост-продакшену. Фильм выглядит потрясающе, и мы уверены, что зрители будут в восторге от истории "Ряд 19", первого фильма трилогии, который появится в кинотеатрах этой осенью», – заявили генеральные продюсеры Пол Хет и Михаэль Шлихт.
По сюжету молодая женщина-врач Катя (Иванова) вместе с шестилетней дочерью Дианой (Тимофеева) в страшную непогоду летит ночным рейсом. В полупустом салоне самолёта начинают происходить необъяснимые события, выходящие за рамки реальности. Кате предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
«Я никогда раньше не работала в жанре хоррор, но мне всегда казалось, что я смогу, и очень хотелось попробовать. Уже на пробах "всё сошлось": очень понравилась команда и атмосфера, и замечательный режиссёр Саша Бабаев, и прекрасный оператор Коля Смирнов, и вообще как-то стало понятно, что будет очень интересная работа. В фильме было где развернуться моим актёрским надеждам, потому что съёмки в таких непривычных условиях всегда помогают как-то внутренне развиваться. Тем более, что я видела предыдущие работы нашего режиссёра, и они очень смелые, по-хорошему наглые. Поэтому я всецело доверяла Саше, и он меня уверенно провёл вперёд через эту историю. С нетерпением жду, что будет», – рассказала о работе над фильмом Светлана Иванова.
Во время съёмок мистического хоррора не обошлось без «таинственных» событий: актрису, которая играла паранормальную сущность, каждый раз покрывали чёрной краской от пальцев ног до макушки. И хотя краска была специальная и не имела сильного запаха – девушка перед своими дублями нередко падала в обморок. И если с физиологической точки зрения обморок – это приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный временным нарушением мозгового кровотока, то эзотерики склоняются к тому, что обморок может случиться, когда из человека выходит большая тёмная энергия (происходит так называемая духовная чистка).
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Специально для «Ряда» киноинженеры построили декорации самолёта в натуральную величину, которые трансформировались в разных «железных птиц» – образца 2016-го и 1996-го. Вся декорация была спроектирована так, чтобы в любой момент часть стены или потолка можно было снять. Поэтому одна из самых сложных задач встала перед световыми инженерами: им пришлось придумывать систему, при которой даже когда часть самолета демонтируется, все электроника продолжает работать. Для этого им потребовалось использовали три километра проводов декорации.