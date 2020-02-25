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Завершились съёмки мистического хоррора «Ряд 19» со Светланой Ивановой

25 февраля
2020 год

Новости кино >>
25 февраля 2020
Завершились съёмки мистического хоррора Александра Бабаева «Ряд 19» со Светланой Ивановой, Вольфгангом Черни, Екатериной Вилковой и Мартой Тимофеевой. В широкий прокат картина выйдет в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», отвечающей за производство фильма вместе с «Централ Партнершип» и Monumental Pictures при поддержке Фонда кино.

Завершились съёмки мистического хоррора «Ряд 19» со Светланой Ивановой
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Закончились съёмки моего первого русскоязычного проекта. Это было неистово круто и неимоверно эпично! Всё, как я люблю: горящие заживо люди, слегка ожившие мертвецы, взрывы, чёрная магия, кровь, слёзы. Но в итоге, всё, конечно же, про любовь. Я бесконечно благодарен всем, кто был с нами на борту – за ваш труд, ваше усердие и ваше терпение! Люблю вас друзья, для меня вы все – живые легенды», – поделился своими впечатлениями режиссёр Александр Бабаев.

По словам генерального продюсера Рафаела Минасбекяна, «так называемыми "ужастиками" мы занимаемся с 2008 года, первым фильмом был "Русалка. Озеро мёртвых", успех которого вдохновил нас продолжать заниматься этим жанром. Это уже пятый наш мистический хоррор. "Ряд 19" – это захватывающая история и сделана она невероятно качественно. Большая редкость для отечественного хоррора – в фильме играют звёзды первой величины. Уверен, всем поклонникам жанра очень понравится и доставит бурю эмоций».

Завершились съёмки мистического хоррора «Ряд 19» со Светланой Ивановой
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Кто не любит жанр хоррор, тот никогда не был ребёнком! В нашей профессии главное – сохранить подростка в душе, поэтому все, кто работает в кино, отчасти взрослые дети. И страшные истории – это то, что нам всем ужасно нравится! И вот одна из таких историй – "Ряд 19". Это современная "страшилка", в которой переплетаются мистика, эзотерика, внутренние и пространственные изменения, а снята она с невероятными техническими решениями. Мне кажется, фильм должен целиком и полностью полюбиться зрителям», – уверен генеральный продюсер Джаник Файзиев.

Вадим Верещагин считает, что «"Ряд 19" – проект с очень сильным сценарием, история, которая цепляет с самых первых строк и не отпускает до конца. Мы сразу приняли решение об участии в качестве со-инвесторов. Жанр хоррора в нашей стране находится на подъёме, к тому же это очень успешный формат с точки зрения международной дистрибуции».

Завершились съёмки мистического хоррора «Ряд 19» со Светланой Ивановой
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Мы очень рады, что основная часть производства завершена. Сейчас мы приступаем к пост-продакшену. Фильм выглядит потрясающе, и мы уверены, что зрители будут в восторге от истории "Ряд 19", первого фильма трилогии, который появится в кинотеатрах этой осенью», – заявили генеральные продюсеры Пол Хет и Михаэль Шлихт.

По сюжету молодая женщина-врач Катя (Иванова) вместе с шестилетней дочерью Дианой (Тимофеева) в страшную непогоду летит ночным рейсом. В полупустом салоне самолёта начинают происходить необъяснимые события, выходящие за рамки реальности. Кате предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.

Завершились съёмки мистического хоррора «Ряд 19» со Светланой Ивановой
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Я никогда раньше не работала в жанре хоррор, но мне всегда казалось, что я смогу, и очень хотелось попробовать. Уже на пробах "всё сошлось": очень понравилась команда и атмосфера, и замечательный режиссёр Саша Бабаев, и прекрасный оператор Коля Смирнов, и вообще как-то стало понятно, что будет очень интересная работа. В фильме было где развернуться моим актёрским надеждам, потому что съёмки в таких непривычных условиях всегда помогают как-то внутренне развиваться. Тем более, что я видела предыдущие работы нашего режиссёра, и они очень смелые, по-хорошему наглые. Поэтому я всецело доверяла Саше, и он меня уверенно провёл вперёд через эту историю. С нетерпением жду, что будет», – рассказала о работе над фильмом Светлана Иванова.

Во время съёмок мистического хоррора не обошлось без «таинственных» событий: актрису, которая играла паранормальную сущность, каждый раз покрывали чёрной краской от пальцев ног до макушки. И хотя краска была специальная и не имела сильного запаха – девушка перед своими дублями нередко падала в обморок. И если с физиологической точки зрения обморок – это приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный временным нарушением мозгового кровотока, то эзотерики склоняются к тому, что обморок может случиться, когда из человека выходит большая тёмная энергия (происходит так называемая духовная чистка).

Завершились съёмки мистического хоррора «Ряд 19» со Светланой Ивановой
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Специально для «Ряда» киноинженеры построили декорации самолёта в натуральную величину, которые трансформировались в разных «железных птиц» – образца 2016-го и 1996-го. Вся декорация была спроектирована так, чтобы в любой момент часть стены или потолка можно было снять. Поэтому одна из самых сложных задач встала перед световыми инженерами: им пришлось придумывать систему, при которой даже когда часть самолета демонтируется, все электроника продолжает работать. Для этого им потребовалось использовали три километра проводов декорации.
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Завершились съёмки мистического хоррора «Ряд 19» со Светланой Ивановой фотографии
Завершились съёмки мистического хоррора «Ряд 19» со Светланой Ивановой фотографии
Завершились съёмки мистического хоррора «Ряд 19» со Светланой Ивановой фотографии
Завершились съёмки мистического хоррора «Ряд 19» со Светланой Ивановой фотографии
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