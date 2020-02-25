Теперь официально: Эдди Редмэйн превратится в серийного убийцу Чарльза Каллена

Эдди Редмэйн
и Джессика Честейн
сыграют в триллере «Добрый медбрат
» (The Good Nurse), права на который приобрёл Netflix на Европейском кинорынке за 25 миллионов долларов, сообщает Deadline
.
Редмэйн превратится в американского серийного убийцу Чарльза Каллена
, который в качестве медбрата в больницах Нью-Джерси и Пенсильвании за 16 лет отправил на тот свет 300 пациентов. «Ангела смерти», прятавшего своё истинное лицо под маской хорошего мужа и отца, задержали в 2003-м два бывших детектива из Ньюарка благодаря медсестре (Честейн), работавшей вместе с ним.
Лента станет англоязычным режиссёрским дебютом датчанина Тобиаса Линдхольма
(«Охота
»). Сценарий написала Кристи Уилсон-Кернс
на основе книги Чарльза Гребера
. Среди продюсеров числится Даррен Аронофски
. Съёмки запланированы на вторую половину текущего года.