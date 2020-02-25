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Теперь официально: Эдди Редмэйн превратится в серийного убийцу Чарльза Каллена

25 февраля
2020 год

Новости кино >>
25 февраля 2020
Эдди Редмэйн и Джессика Честейн сыграют в триллере «Добрый медбрат» (The Good Nurse), права на который приобрёл Netflix на Европейском кинорынке за 25 миллионов долларов, сообщает Deadline.


Редмэйн превратится в американского серийного убийцу Чарльза Каллена, который в качестве медбрата в больницах Нью-Джерси и Пенсильвании за 16 лет отправил на тот свет 300 пациентов. «Ангела смерти», прятавшего своё истинное лицо под маской хорошего мужа и отца, задержали в 2003-м два бывших детектива из Ньюарка благодаря медсестре (Честейн), работавшей вместе с ним.

Лента станет англоязычным режиссёрским дебютом датчанина Тобиаса ЛиндхольмаОхота»). Сценарий написала Кристи Уилсон-Кернс на основе книги Чарльза Гребера. Среди продюсеров числится Даррен Аронофски. Съёмки запланированы на вторую половину текущего года.
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Теперь официально: Эдди Редмэйн превратится в серийного убийцу Чарльза Каллена фотографии
Теперь официально: Эдди Редмэйн превратится в серийного убийцу Чарльза Каллена фотографии
Теперь официально: Эдди Редмэйн превратится в серийного убийцу Чарльза Каллена фотографии
Теперь официально: Эдди Редмэйн превратится в серийного убийцу Чарльза Каллена фотографии
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