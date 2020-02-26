Сергей Пускепалис и Гойко Митич отправятся на Международный арктический кинофестиваль

«Золотой ворон» ищет и продвигает лучшие современные фильмы, связанные с Арктикой, а также развивает культурные связи между кинематографистами, работающими в этом регионе, и способствует их сотрудничеству.
Гостей смотра ожидает творческий вечер худрука Ярославского театра драмы Сергея Пускепалиса, который провел свое детство на Крайнем Севере и позднее снимался на Чукотке в фильме «Как я провёл этим летом». Кроме того, в программе запланирована открытая тренировка по фигурному катанию призёра Олимпийских игр Максима Шабалина и мастер-класс чемпиона мира и Европы по боксу Григория Дрозда. Мероприятие также посетит посол Канады в России Элисон Леклер.