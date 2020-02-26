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Сергей Пускепалис и Гойко Митич отправятся на Международный арктический кинофестиваль

26 февраля
2020 год

Новости кино >>
26 февраля 2020
С 10 по 16 марта на Чукотке пройдет IV Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон», гостями которого станут актеры Сергей Пускепалис и Гойко Митич, сообщает организатор мероприятия.

Сергей Пускепалис и Гойко Митич отправятся на Международный арктический кинофестиваль
фото: Пресс-служба фестиваля «Золотой ворон»

«Золотой ворон» ищет и продвигает лучшие современные фильмы, связанные с Арктикой, а также развивает культурные связи между кинематографистами, работающими в этом регионе, и способствует их сотрудничеству.

Фестиваль откроется фильмом «Затерянные во льдах» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. В конкурсной программе заявлены участники из 25 стран. В их числе «Простой карандаш» Натальи Назаровой, «Плачу с вами» Паулины Андреевой, «Северный ветер бывает тёплым» Алексея Головкова, «Год в Гренландии» Сэмюэля Колларде (Франция), «Свалка» Эми Эллиоти (Канада) и другие работы, с которыми можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.

Гостей смотра ожидает творческий вечер худрука Ярославского театра драмы Сергея Пускепалиса, который провел свое детство на Крайнем Севере и позднее снимался на Чукотке в фильме «Как я провёл этим летом». Кроме того, в программе запланирована открытая тренировка по фигурному катанию призёра Олимпийских игр Максима Шабалина и мастер-класс чемпиона мира и Европы по боксу Григория Дрозда. Мероприятие также посетит посол Канады в России Элисон Леклер.

В составе международного экспертного жюри «Золотого ворона» – сербский актер Гойко Митич («Чингачгук – Большой Змей»), программный директор фестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева, кинокритик Алексей Гусев, глава German Films Симоне Бауманн, специалист по копродукции кино в Арктике Малкольм Дикселиус, глава Дирекции документального кино Первого канала Светлана Колосова, продюсер Владимир Игнатьев («Бумер») и киновед Всеволод Коршунов.

Главных победителей конкурсных программ определяет зритель, а вход на все показы – бесплатный. Призовой фонд фестиваля в этом году составляет более полумиллиона рублей.
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персоны
Ситора АлиеваПаулина АндрееваСимона БауманнАлексей Гусев (IV)Малькольм ДикселиусВладимир ИгнатьевСветлана КолосоваМадс МиккельсенГойко МитичНаталья Назарова (II)Сергей Пускепалис
фильмы
БумерГод в ГренландииЗатерянные во льдахКак я провёл этим летомПростой карандашЧингачгук - Большой Змей

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