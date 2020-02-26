Гендиректор Disney Боб Айгер покинул свой пост

Совет директоров The Walt Disney Company объявил, что Боб Чапек стал новым генеральным директором компании, сменив на посту Боба Айгера, занимавшего эту должность с 2005 года, сообщает пресс-служба корпорации.
фото: COURTESY OF DISNEYLAND RESORT / CHRISTIAN THOMPSON
Айгер продолжит руководить Советом директоров Disney. Он останется в компании до 31 декабря 2021 года и возьмет на себя роль исполнительного директора и куратора творческих работ. Бывший глава отметил, что полностью доверяет Чапеку и с нетерпением ждет начала их сотрудничества. Цель Айгера состоит в том, чтобы после его ухода, новый гендиректор был настолько же погружен в работу компании, как и он на данный момент.
За всю историю компании Боб Чапек стал седьмым генеральным директором. Ранее он возглавлял подразделение, которое занималось парками развлечений и производством продуктов Disney. В его подчинении находилось более 170 тысяч сотрудников по всему миру. На новом посту Чапеку предстоит курировать все сегменты бизнеса и корпоративные функции компании.