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Гендиректор Disney Боб Айгер покинул свой пост

26 февраля
2020 год

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26 февраля 2020
Совет директоров The Walt Disney Company объявил, что Боб Чапек стал новым генеральным директором компании, сменив на посту Боба Айгера, занимавшего эту должность с 2005 года, сообщает пресс-служба корпорации.

Боб Айгер, Боб Чапек
фото: COURTESY OF DISNEYLAND RESORT / CHRISTIAN THOMPSON

Айгер продолжит руководить Советом директоров Disney. Он останется в компании до 31 декабря 2021 года и возьмет на себя роль исполнительного директора и куратора творческих работ. Бывший глава отметил, что полностью доверяет Чапеку и с нетерпением ждет начала их сотрудничества. Цель Айгера состоит в том, чтобы после его ухода, новый гендиректор был настолько же погружен в работу компании, как и он на данный момент.

За всю историю компании Боб Чапек стал седьмым генеральным директором. Ранее он возглавлял подразделение, которое занималось парками развлечений и производством продуктов Disney. В его подчинении находилось более 170 тысяч сотрудников по всему миру. На новом посту Чапеку предстоит курировать все сегменты бизнеса и корпоративные функции компании.
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