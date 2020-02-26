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Сериал «257 причин, чтобы жить» представит Россию на международном фестивале в Каннах

26 февраля
2020 год

Новости кино >>
26 февраля 2020
Сериал видеосервиса Start «257 причин, чтобы жить» стал единственным участником из России, вошедшим в основную конкурсную программу Canneseries, который пройдет в Каннах с 27 марта по 1 апреля, сообщается на сайте международного фестиваля.

Сериал «257 причин, чтобы жить» представит Россию на международном фестивале в Каннах
фото: Пресс-служба видеосервиса START

По сюжету главная героиня Женя Короткова (Полина Максимова) узнает о ремиссии после нескольких лет изнурительной борьбы с раком. Она готовится начать новую жизнь, но обнаруживает, что никому не нужна. Тогда неунывающая девушка находит дневник, где когда-то записала 257 причин, чтобы продолжать жить и бороться.

Конкурентами российского сериала стали «ДНК» (DNA) с Шарлоттой Ремплинг (Дания), шведские «Партизан» (Partisan) с Фаресом Фаресом и «Хозяин» (Top Dog), немецкий сериал «Благородство» (Dignity) и другие проекты. Canneseries существует с 2018 года и проходит параллельно крупнейшему рынку контента MIPTV, участие в котором в этом году примет российская драма «Рикошет».

Оригинальные сериалы Start уже заявили о себе на международном рынке. Так, научно-фантастическая лента «Лучше, чем люди» была приобретена Netflix. А первый сезон «Содержанок» сейчас также доступен на Amazon Prime.

Международная премьера драмеди «257 причин, чтобы жить» состоится 30 марта в рамках Canneseries. В России первую серию покажут 26 марта на видеосервисе Start.
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