Саблистки Ходченкова и Милославская соревнуются за олимпийское золото

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер спортивной драмы «На острие
» режиссера Эдуарда Бордукова
, когда-то снявшего футбольную ленту «Коробка
».
Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель – занять место Покровской.
Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто. Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием их острых клинков. И все очевиднее: эта яростная борьба зашла уже слишком далеко…
Главные роли в фильме исполнили Светлана Ходченкова
, Стася Милославская
, Сергей Пускепалис
, Алексей Барабаш
, Евгений Сытый
, Софья Эрнст
, Хильда Кармен
, Алексей Дьячков
, а также Мария Киселева
и Павел Колобков
.
«Все сложные моменты на съемках были связаны с трюками и съемками с саблей, потому что это опасное оружие. Необходимо было постоянно быть аккуратными. К тому же, мы были обвешены разными проводами, которые часто за что-то цеплялись. Нам нужно было научиться рассчитывать шаги, скорость, дистанцию, иначе легко можно было нанести травму своему партнеру, хотя на нас и была защита. Для абсолютной достоверности нам необходимо было научиться виртуозно одним движением надевать маску
», – вспоминает Светлана Ходченкова о сложностях на площадке.
«Фехтование мне преподавали еще во время учебы в школе-студии МХАТ
, – отмечает Стася Милославская. – Тогда этот предмет мне совсем не давался: я прогуливала, психовала на занятиях, швырялась шпагой и в истерике уходила. На тот момент я даже и представить не могла, что в будущем сыграю настоящую спортсменку из сборной команды России. И все потому, что меня заставляли держать оружие в правой руке, а я – левша! Во время тренировок перед съемками фильма мне переложили саблю в левую руку – и сразу все пошло как по маслу. Так фехтование открылось для меня заново, и я стала получать от него удовольствие
».
Идея создания проекта «На острие» принадлежит продюсерам Елене Гликман
и Михаилу Дегтярю
– мастеру спорта СССР по фехтованию на саблях.
«Фехтование – спорт необычный, со специфическими правилами, при этом не такой распространенный, как, например, футбол
, – говорит Елена Гликман. – В «Коробке» основным вызовом было языком кино передать футбольный драйв. Здесь же все было в разы сложнее, ведь далеко не каждый знаком с фехтованием, с его правилами, а повествование нужно было сделать острым, зрелищным и интересным для зрителя»
.
«С одной стороны, фехтование – это очень красивый и аристократичный спорт, эдакий балет с оружием в руках
, — рассказывает режиссер Эдуард Бордуков. — С другой стороны, суть фехтования в том, что ты выходишь на поединок с единственной целью – «убить» соперника. Это смертельный поединок. Поэтому, чтобы состояться в этом спорте, важно иметь «инстинкт убийцы». И вот перед нами две современные женщины, у которых этот инстинкт в крови. Каждый день они облачаются в доспехи и выходят на поединок. Как это влияет на их жизнь, на отношения с близкими и с миром? Это было интересно исследовать
».
В постановке фехтовальных сцен принимали участие консультанты из Федерации фехтования России, которые также помогли команде проекта с дублерами. Ими стали профессиональные спортсмены, участвующие в соревнованиях мирового уровня. Специально для съемок команда арендовала спортивное оборудование и настоящие фехтовальные дорожки. Это очень специфическая техника, ее нелегко найти, и она практически постоянно занята на соревнованиях.
На больших экранах «На острие
» стартует 26 марта 2020
года.