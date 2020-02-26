Мария Берсенева станет матерью «Чужого ребенка» на «Dомашнем»

С 16 марта на «Dомашнем» стартует линейка премьерных четырёхсерийных фильмов «Фабрика мелодрам», в рамках которой покажут сериал «Чужой ребенок» с Марией Берсеневой в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: К/ф «Чужой ребенок»
По сюжету успешная актриса Надежда (Мария Берсенева) становится матерью чужому ребенку. Ради этого она оставляет карьеру и устраивается вести кружок творчества в захолустный ДК. Постепенно Надежда начинает понимать, что не справляется с воспитанием сына. Ей на помощь приходит Михаил – директор школы, где учится ее сын. Постепенно Михаил и Надя сближаются. Смогут ли два одиноких человека найти свое счастье, вопреки пересудам учителей и родителей? Узнает ли сын о том, что мама – не родная?
фото: К/ф «Опекун»
Откроет «Фабрику мелодрам» лента «Люблю отца и сына» с Ксенией Гусевой в роли студентки, влюбленной в преподавателя, который старше ее на 15 лет. 17 марта продолжит премьерную линейку детективная мелодрама «Опекун» – история стоматолога Алексея Фролова (Алексей Морозов), который случайно сбил на дороге известную телеведущую Анну (Ольга Арнтгольц). Пока женщина лежит в больнице и не приходит в сознание, Фролов во искупление вины решает взять опекунство над ее маленьким сыном, к которому сильно привязывается.
фото: К/ф «Живая вода»
18 марта на Dомашнем состоится премьера картины «Живая вода» с Ольгой Павловец и Виктором Логиновым. По сюжету тренер по фигурному катанию Ольга ссорится с мужем. Тот не хочет жить в Европе, предпочитая ферму в российской глубинке, куда и возвращается в одиночестве. Вскоре становится известно, что муж погиб при загадочных обстоятельствах.
19 марта – в эфире романтическая мелодрама «О чем не расскажет река», в которой карьеристка Елена (Лянка Грыу) по заданию начальства отправляется на лесопилку в глухую местность, чтобы убедить упрямого директора в необходимости перемен. 20 марта зрителей ждет остросюжетная мелодрама «Мама моей дочери», которая расскажет о история двух подруг. 23 марта покажут социальную мелодраму «Лабиринт» о муже-абьюзере (Тарас Кузьмин), который прячет свои садистские наклонности за маской успешного адвоката.
фото: К/ф «Лабиринт»
Еще три премьерных фильма зрители смогут посмотреть 24, 25 и 26 марта. В мелодраме «Будь что будет» дизайнер Ирина начнет жизнь с чистого листа ради дочери, в фильме «Соленая карамель» отчаянная Полина решает перебить вкус бед мороженым с соленой карамелью, превратив «заедание» в успешный бизнес, а в сериале «Клевер желаний» молодой жене Юле предстоит узнать, что брак – не вечный праздник, но, если есть любовь, то все преодолимо.