Маколей Калкин снимется в десятом сезоне «Американской истории ужасов»

Звезда комедии «Один дома»
актер Маколей Калкин
сыграет в десятом сезоне «Американской истории ужасов»
. Об этом сообщил режиссер сериала Райан Мёрфи
в своем Instagram
.
Сюжет картины пока держится в секрете. Также неизвестно, какая именно роль достанется Калкину. Компанию ему составят Сара Полсон
и Эван Питерс
, сыгравшие во всех сезонах кроме девятого, а также Кэти Бейтс
,
Лесли Гроссман
, Билли Лурд
, Адина Портер
, Лили Рэйб
, Анджелика Росс
и Финн Уиттрок
. Релиз ожидается этой осенью. Кроме того, сериал официально продлен до 13-го сезона.
Калкин редко появлялся на экране после своего триумфа в юном возрасте. В основном он исполнял второстепенные роли в телевизионных проектах. В интервью Esquire
актёр признался, что любит свою профессию, но ее окружают множество отталкивающих вещей.