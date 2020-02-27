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Маколей Калкин снимется в десятом сезоне «Американской истории ужасов»

27 февраля
2020 год

Новости кино >>
27 февраля 2020
Звезда комедии «Один дома» актер Маколей Калкин сыграет в десятом сезоне «Американской истории ужасов». Об этом сообщил режиссер сериала Райан Мёрфи в своем Instagram.

Маколей Калкин снимется в десятом сезоне «Американской истории ужасов»
фото: cheatsheet.com

Сюжет картины пока держится в секрете. Также неизвестно, какая именно роль достанется Калкину. Компанию ему составят Сара Полсон и Эван Питерс, сыгравшие во всех сезонах кроме девятого, а также Кэти Бейтс,
Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анджелика Росс и Финн Уиттрок. Релиз ожидается этой осенью. Кроме того, сериал официально продлен до 13-го сезона.

Калкин редко появлялся на экране после своего триумфа в юном возрасте. В основном он исполнял второстепенные роли в телевизионных проектах. В интервью Esquire актёр признался, что любит свою профессию, но ее окружают множество отталкивающих вещей.
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