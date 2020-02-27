Открыт прием заявок на международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest

Прием заявок на участие в третьем международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest открыт с 28 февраля по 15 мая 2020-го, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest
Realist Web Fest является единственным фестивалем веб-сериалов в России. Его задача – открытие новых имен и презентация произведений в формате веб-сериалов, вне зависимости от страны производства, а также продвижение данного вида кинематографа в мире. В этом году мероприятие пройдет с 1 по 5 августа в Нижнем Новгороде.
В составе жюри – российские и зарубежные специалисты в области кино, интернета, массовых коммуникаций и диджитал-проектов. Конкурсные работы могут быть отмечены наградами в номинациях «Лучший веб-сериал» и «Лучшая режиссура», а также статуэтками за оригинальность идеи и самого яркого персонажа. Кроме того, организаторы подготовят специальный приз.
Для участия в основной конкурсной программе принимаются веб-сериалы, произведенные в 2019-2020 гг. и имеющие не менее двух готовых эпизодов. Ленты могут быть на любом языке с английскими субтитрами. Заявки должны содержать ссылки на видео, название и синопсис веб-сериала. С правилами их отправки и регламентом фестиваля можно ознакомиться на сайте Realist Web Fest.