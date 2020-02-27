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«Роскино» создаст индустриальный совет для развития отрасли за рубежом

27 февраля
2020 год

Новости кино >>
27 февраля 2020
Компания «Роскино» создаст Индустриальный совет, который будет определять повестку для продвижения российского аудиовизуального контента за рубежом. Об этом сообщила глава «Роскино» Евгения Маркова в ходе проведения Европейского кинорынка в рамках Берлинского международного кинофестиваля.

«Роскино» создаст индустриальный совет для развития отрасли за рубежом
фото: artmoskovia.ru

В совет «Роскино» войдут главы крупнейших кино, ТВ- и анимационных компаний, представители дистрибьюторов, режиссёры, кинокритики и журналисты. Также будут представлены госструктуры, отвечающие за политику в области кино и культуры, поддержку производства и экспорта аудиовизуального контента. В ближайшее время «Роскино» направит на утверждение в Минкультуры список потенциальных участников совета, первое заседание которого состоится уже в марте.

«Индустриальный совет должен стать площадкой, где участники рынка смогут синхронизировать свои усилия и обсудить приоритеты развития отрасли, а «Роскино» – стать единым индустриальным центром для взаимодействия с международным профессиональным сообществом: продюсерами, дистрибьюторами, фестивалями, прессой», – отметила Маркова.

«Роскино» представляет интересы российской индустрии аудиовизуального контента на ведущих мировых кинорынках, в числе которых Marché du Film, MIPCOM, MIPTV, Американский кинорынок в Лос-Анджелесе, а так же на кинофестивалях в Берлине, Каннах, Венеции и Торонто.
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