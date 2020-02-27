«Роскино» создаст индустриальный совет для развития отрасли за рубежом

Компаниясоздаст Индустриальный совет, который будет определять повестку для продвижения российского аудиовизуального контента за рубежом. Об этом сообщила глава «Роскино»в ходе проведения Европейского кинорынка в рамках Берлинского международного кинофестиваля.В совет «Роскино» войдут главы крупнейших кино, ТВ- и анимационных компаний, представители дистрибьюторов, режиссёры, кинокритики и журналисты. Также будут представлены госструктуры, отвечающие за политику в области кино и культуры, поддержку производства и экспорта аудиовизуального контента. В ближайшее время «Роскино» направит на утверждение в Минкультуры список потенциальных участников совета, первое заседание которого состоится уже в марте., – отметила Маркова.«Роскино» представляет интересы российской индустрии аудиовизуального контента на ведущих мировых кинорынках, в числе которых Marché du Film, MIPCOM, MIPTV, Американский кинорынок в Лос-Анджелесе, а так же на кинофестивалях в Берлине, Каннах, Венеции и Торонто.