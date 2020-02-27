Дмитрий Нагиев исполнил гимн США на аккордеоне

В сети появился первый тизер новой комедии Сарика Андреасяна
«Гудбай, Америка!
».
Виктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Неунывающий Армен пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака. Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш. Не так давно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном.
Казалось бы, совершенно разные люди с совершенно непохожими проблемами, но способный решить любую проблему авантюрист Георгий доказывает, что это не так, все герои страдают от одного недуга – пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.
Ведущие роли в картине сыграли Дмитрий Нагиев
, Юрий Стоянов
, Владимир Яглыч
, Надежда Михалкова
, Грант Тохатян
, Лянка Грыу
, Елизавета Моряк
, Микаэл Арамян
, Леонид Леви
, Ирина Темичева
, Елена Валюшкина
, Добромир Машуков
, Ольга Тумайкина
, Екатерина Васильева
, Семен Стругачев
и Семен Трескунов
.
В российский прокат лента «Гудбай, Америка!
» выйдет 23 апреля 2020
года.