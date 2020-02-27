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Дмитрий Нагиев исполнил гимн США на аккордеоне

27 февраля
2020 год

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27 февраля 2020
В сети появился первый тизер новой комедии Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка!».


Виктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Неунывающий Армен пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака. Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш. Не так давно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном.
Казалось бы, совершенно разные люди с совершенно непохожими проблемами, но способный решить любую проблему авантюрист Георгий доказывает, что это не так, все герои страдают от одного недуга – пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

Дмитрий Нагиев исполнил гимн США на аккордеоне

Ведущие роли в картине сыграли Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов, Владимир Яглыч, Надежда Михалкова, Грант Тохатян, Лянка Грыу, Елизавета Моряк, Микаэл Арамян, Леонид Леви, Ирина Темичева, Елена Валюшкина, Добромир Машуков, Ольга Тумайкина, Екатерина Васильева, Семен Стругачев и Семен Трескунов.

В российский прокат лента «Гудбай, Америка!» выйдет 23 апреля 2020 года.
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Гудбай, Америка!

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Дмитрий Нагиев исполнил гимн США на аккордеоне фотографии
Дмитрий Нагиев исполнил гимн США на аккордеоне фотографии
Дмитрий Нагиев исполнил гимн США на аккордеоне фотографии
Дмитрий Нагиев исполнил гимн США на аккордеоне фотографии
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