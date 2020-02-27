Актеры из «Гарри Поттера» объединятся для нового проекта

Актеры из «Гарри Поттера»
объединятся для озвучивания «Сказок Барда Бидля»
, написанных британской писательницей Джоан Роулинг
, сообщает Time
.
Над аудиокнигой будут работать Джейсон Айзекс
(Люциус Малфой), Эванна Линч
(Полумна Лавгуд) и Бонни Райт
(Джинни Уизли). А Джуд Лоу
, сыгравший в приквеле «Фантастические твари и где они обитают»
, прочтет комментарии своего героя Альбуса Дамблдора к «Сказкам».
В озвучивании также примет участие Нома Думезвени
, сыгравшая повзрослевшую Гермиону Грейнджер в бродвейском мюзикле «Проклятое дитя»
. Актриса прочтет самую известную историю – «Сказку о трех братьях», в которой объясняется происхождение Даров смерти. Этот сюжет стал важной частью последнего фильма
о Гарри Поттере. Релиз аудиокниги ожидается 31 марта на Audible
.