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Актеры из «Гарри Поттера» объединятся для нового проекта

27 февраля
2020 год

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27 февраля 2020
Актеры из «Гарри Поттера» объединятся для озвучивания «Сказок Барда Бидля», написанных британской писательницей Джоан Роулинг, сообщает Time.


Над аудиокнигой будут работать Джейсон Айзекс (Люциус Малфой), Эванна Линч (Полумна Лавгуд) и Бонни Райт (Джинни Уизли). А Джуд Лоу, сыгравший в приквеле «Фантастические твари и где они обитают», прочтет комментарии своего героя Альбуса Дамблдора к «Сказкам».

В озвучивании также примет участие Нома Думезвени, сыгравшая повзрослевшую Гермиону Грейнджер в бродвейском мюзикле «Проклятое дитя». Актриса прочтет самую известную историю – «Сказку о трех братьях», в которой объясняется происхождение Даров смерти. Этот сюжет стал важной частью последнего фильма о Гарри Поттере. Релиз аудиокниги ожидается 31 марта на Audible.
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персоны
Джейсон АйзексДжуд ЛоуБонни РайтДжоан Роулинг
фильмы
Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2Гарри Поттер и философский каменьФантастические твари и где они обитают

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