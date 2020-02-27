Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стивен Спилберг не будет снимать пятую часть «Индианы Джонса»

27 февраля
2020 год

Новости кино >>
27 февраля 2020
После длительной подготовки к съемкам Стивен Спилберг оставил режиссерское кресло пятой части «Индианы Джонса» впервые за 39-летнюю историю франшизы, сообщает Variety.

Стивен Спилберг не будет снимать пятую часть «Индианы Джонса»
фото: SHUTTERSTOCK

Спилберг, снявший предыдущие четыре части «Индианы», останется продюсером картины. Он самостоятельно принял решение об уходе, чтобы дать дорогу другим кинематографистам, которые смогут привнести в проект нечто новое. В связи с этим место Спилберга может занять режиссер ленты «Ford против Ferrari» Джеймс Мэнголд. На данный момент с ним ведутся переговоры.

Главную роль в франшизе вновь исполнит Харрисон Форд, однако подробности о сюжете не сообщаются. В 2018 году стало известно, что Джон Кэздан («Хан Соло») перепишет сценарий Дэвида Кеппа. Релиз картины был запланирован на 2021-й, но возможен перенос даты из-за смены режиссера.
версия для печати
Ссылки по теме
Новый «Индиана Джонс» выйдет в прокат 9 июля 2021 года
персоны
Дэвид КеппДжеймс МэнголдСтивен СпилбергХаррисон Форд
фильмы
Ford против FerrariИндиана Джонс и Королевство хрустального черепаПарк Юрского периодаХан Соло: Звездные войны. Истории

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля 2020 года ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Александра Артемьева
Валентина Беляева
Дмитрий Гусев
Татьяна Догилева
Юрий Кузнецов-Таёжный
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Евгений Урбанский
Валерий Филонов
Джоан Беннетт
Адам Болдуин
Джоанн Вудворд
Даниэль Ольбрыхский
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
Франшо Тоун
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
На Луне
Россия, 2019
Проклятый дом 2
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
Зима
драма
Россия, 2020
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
Критик
биография
Россия, 2019
Парад
драма, комедия, трагикомедия
Грузия, Россия, 2018
Переводчики
триллер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен