Стивен Спилберг не будет снимать пятую часть «Индианы Джонса»

Спилберг, снявший предыдущие четыре части «Индианы», останется продюсером картины. Он самостоятельно принял решение об уходе, чтобы дать дорогу другим кинематографистам, которые смогут привнести в проект нечто новое. В связи с этим место Спилберга может занять режиссер ленты «Ford против Ferrari»Джеймс Мэнголд. На данный момент с ним ведутся переговоры.
Главную роль в франшизе вновь исполнит Харрисон Форд, однако подробности о сюжете не сообщаются. В 2018 году стало известно, что Джон Кэздан («Хан Соло») перепишет сценарий Дэвида Кеппа. Релиз картины был запланирован на 2021-й, но возможен перенос даты из-за смены режиссера.