Россия стала первой в Европе по посещаемости кинотеатров

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Стивен Спилберг не будет снимать пятую часть «Индианы Джонса»

Актеры из «Гарри Поттера» объединятся для нового проекта

Дмитрий Нагиев исполнил гимн США на аккордеоне

27 февраля

«Роскино» создаст индустриальный совет для развития отрасли за рубежом

В него войдут главы кинокомпаний, дистрибьюторы, режиссёры и журналисты.