Россия стала первой в Европе по посещаемости кинотеатров

Российский рынок кинопроката стал самым крупным в Европе по количеству зрителей, сообщается в докладе
Европейской аудиовизуальной обсерватории в рамках Берлинского кинофестиваля.
Два года подряд в отечественных кинотеатрах продается свыше 200 млн билетов. В 2019-м количество зрителей превысило 219 млн человек, что на 9,5% выше показателя предыдущего года (в 2018-м – 200,4 млн зрителей). России удалось стать крупнейшим европейским рынком по кинотеатральной посещаемости в 2017-м, опередив при этом Францию, которая чаще всего занимала лидирующую позицию.
Как уточняется на сайте Фонда кино
, Европейская аудиовизуальная обсерватория впервые в качестве официального источника информации о кинопрокате на территории России использовала Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд.