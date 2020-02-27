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Россия стала первой в Европе по посещаемости кинотеатров

27 февраля
2020 год

Новости кино >>
27 февраля 2020
Российский рынок кинопроката стал самым крупным в Европе по количеству зрителей, сообщается в докладе Европейской аудиовизуальной обсерватории в рамках Берлинского кинофестиваля.

Россия стала первой в Европе по посещаемости кинотеатров
фото: incrussia.ru

Два года подряд в отечественных кинотеатрах продается свыше 200 млн билетов. В 2019-м количество зрителей превысило 219 млн человек, что на 9,5% выше показателя предыдущего года (в 2018-м – 200,4 млн зрителей). России удалось стать крупнейшим европейским рынком по кинотеатральной посещаемости в 2017-м, опередив при этом Францию, которая чаще всего занимала лидирующую позицию.

Как уточняется на сайте Фонда кино, Европейская аудиовизуальная обсерватория впервые в качестве официального источника информации о кинопрокате на территории России использовала Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд.
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