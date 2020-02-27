Amazon Prime впервые купил российское реалити-шоу

Amazon Prime Video
купил у телеканала «Пятница»
права на показ двух сезонов реалити-шоу «Инстаграмщицы»
, которое станет первым российским проектом на видесервисе, сообщает «Ъ»
.
В шоу популярные инстаграм-блогерши отправляются на несколько дней в глубинку, ходят на работу и живут в непривычных условиях. Придумал и спродюсировал проект гендиректор «Пятницы» Николай Картозия
. По его словам, он выбрал для телеканала «стратегию придумывания и продажи франшиз»
, что и позволило выйти на международный рынок.
«Инстаграмщицы» появятся на видеосервисе в марте и будут доступны с англоязычными субтитрами в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Дании, Швеции, Финляндии, Южной Африке, странах Карибского бассейна и других регионах.
Ранее Amazon уже совершал покупки российского контента. Так, стриминговый сервис приобрел у Start права на показ первого сезона «Содержанок»
, а у «СТС Медиа» – сериалы «Молодежка»
, «Психологини»
и «Лондонград»
. А также купил у Star Media пакет из 75 проектов, в числе которых «Метод Фрейда»
и «Романовы»
.