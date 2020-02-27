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Amazon Prime впервые купил российское реалити-шоу

27 февраля
2020 год

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27 февраля 2020
Amazon Prime Video купил у телеканала «Пятница» права на показ двух сезонов реалити-шоу «Инстаграмщицы», которое станет первым российским проектом на видесервисе, сообщает «Ъ».

Amazon Prime впервые купил российское реалити-шоу
фото: friday.ru

В шоу популярные инстаграм-блогерши отправляются на несколько дней в глубинку, ходят на работу и живут в непривычных условиях. Придумал и спродюсировал проект гендиректор «Пятницы» Николай Картозия. По его словам, он выбрал для телеканала «стратегию придумывания и продажи франшиз», что и позволило выйти на международный рынок.

«Инстаграмщицы» появятся на видеосервисе в марте и будут доступны с англоязычными субтитрами в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Дании, Швеции, Финляндии, Южной Африке, странах Карибского бассейна и других регионах.

Ранее Amazon уже совершал покупки российского контента. Так, стриминговый сервис приобрел у Start права на показ первого сезона «Содержанок», а у «СТС Медиа» – сериалы «Молодежка», «Психологини» и «Лондонград». А также купил у Star Media пакет из 75 проектов, в числе которых «Метод Фрейда» и «Романовы».
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