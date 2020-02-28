Найдена актриса на роль Клариссы Старлинг

Ребекка Бридс
(«Милые обманщицы
») воплотит агента ФБР Клариссу Старлинг в сериале «Кларисса
», уверяет THR
.
Действие телешоу канала CBS развернётся в 1993-м, через два года после событий, произошедших в фильме «Молчание ягнят
». Это будет личная история Клариссы, которая возвращается к охоте за маньяками на фоне сложной политической игры в Вашингтоне. Проект разрабатывается продюсерами и сценаристами Алексом Куртцманом
и Дженни Люмет
.
В фильме Джонатана Демме
роль агента ФБР играла Джоди Фостер
, которая получила за эту работу премию «Оскар». В продолжении истории Ганнибала Лектера «Ганнибал
», постановщиком которой был Ридли Скотт
, роль Старлинг досталась актрисе Джулианне Мур
.