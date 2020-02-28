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Найдена актриса на роль Клариссы Старлинг

28 февраля
2020 год

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28 февраля 2020
Ребекка БридсМилые обманщицы») воплотит агента ФБР Клариссу Старлинг в сериале «Кларисса», уверяет THR.

Найдена актриса на роль Клариссы Старлинг
фото: joblo.com

Действие телешоу канала CBS развернётся в 1993-м, через два года после событий, произошедших в фильме «Молчание ягнят». Это будет личная история Клариссы, которая возвращается к охоте за маньяками на фоне сложной политической игры в Вашингтоне. Проект разрабатывается продюсерами и сценаристами Алексом Куртцманом и Дженни Люмет.

В фильме Джонатана Демме роль агента ФБР играла Джоди Фостер, которая получила за эту работу премию «Оскар». В продолжении истории Ганнибала Лектера «Ганнибал», постановщиком которой был Ридли Скотт, роль Старлинг досталась актрисе Джулианне Мур.
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