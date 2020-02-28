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Завершились съёмки «Кольской сверхглубокой»

28 февраля
2020 год

Новости кино >>
28 февраля 2020
В Москве завершились съёмки мистического триллера Арсения Сюхина «Кольская сверхглубокая», основанного на реальных событиях. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вольга», которая выпустит ленту в зарубежный и отечественный прокат уже этой осенью.

Завершились съёмки «Кольской сверхглубокой»
фото: пресс-служба компании «Вольга»

Кольская сверхглубокая скважина – самый масштабный секретный объект страны. Согласно сюжету картины, в 1984-м на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, напоминающие крики и стоны множества людей. После этих событий объект был закрыт. Небольшая исследовательская группа ученых и военных отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. То, что они обнаружили, представляет величайшую угрозу, с которой сталкивалось человечество. Теперь будущее всего мира находится в их руках.

Главная роль в картине была доверена Милене Радулович. Именно её героине предстоит взять на себя ответственность за будущее планеты. «Перед началом съёмок я изучала научную литературу, много общалась с консультантами, – говорит актриса. – Я играю целеустремленную и смелую девушку. Несмотря на свою сдержанность, моя героиня очень чувствительная, в этом похожа на меня. Вообще для меня эта кинолента стала настоящим вызовом – это касалось не только эмоциональных переживаний моего персонажа, но и того количества экшн-сцен, которые предстояло сыграть. Физическая подготовка к роли была очень серьёзной, ведь 95% трюков я выполнила сама».

Завершились съёмки «Кольской сверхглубокой»
фото: пресс-служба компании «Вольга»

Разработка сценария началась более двух лет назад, когда проектом заинтересовался продюсер Сергей Торчилин. «Изучая историю Кольской сверхглубокой скважины, я удивился: произошедшие там события привлекли внимание многих мировых СМИ. Тем не менее, документы, связанные с разработками Кольской, до сих пор под грифом "Секретно". Я сам отправился к тем местам. И чем больше я узнавал, тем чётче понимал потенциал проекта. На мой взгляд, легенда о Кольской – отличный хай-концепт, чтобы сделать крепкую жанровую картину. Нам требовались декорации, которые были бы не только впечатляющими, но и создавали у зрителя эффект присутствия – там, на глубине 12 километров под землей. Крайне важным для нас было сделать станцию киногеничной, показать её высокотехнологичность. На мой взгляд, мы справились с этой задачей», – рассказал Торчилин.

В картине также сыграли Никита Дювбанов, Кирилл Ковбас, Вадим Демчог, Сергей Иванюк, Николай Ковбас, Илья Ильиных, Виктор Низовой, Артём Цуканов, Евгений Черкашин, Владимир Колида, Альбина Чайкина, Максим Радугин, Алексей Сдобнов, Константин Терновой, Дмитрий Ермошин, Никита Люшненко и Дарья Шагал. Несколько месяцев съёмочная группа работала как в Москве в специально выстроенных декорациях, так и за Северным полярным кругом в Мурманской области. Неоценимую поддержку в процессе подготовки к съёмкам создателям фильма оказали люди, работавшие на скважине, а также жители города Заполярный, близ которого находится объект. Съёмочной группе пришлось поработать и в условиях реального рудника на глубине 200 метров, и пройти испытание суровым холодом заполярной зимы во время натурных съёмок.
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Кольская сверхглубокая

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Завершились съёмки «Кольской сверхглубокой» фотографии
Завершились съёмки «Кольской сверхглубокой» фотографии
Завершились съёмки «Кольской сверхглубокой» фотографии
Завершились съёмки «Кольской сверхглубокой» фотографии
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