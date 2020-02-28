Завершились съёмки «Кольской сверхглубокой»

В Москве завершились съёмки мистического триллера Арсения Сюхина «Кольская сверхглубокая», основанного на реальных событиях. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вольга», которая выпустит ленту в зарубежный и отечественный прокат уже этой осенью.
фото: пресс-служба компании «Вольга»
Кольская сверхглубокая скважина – самый масштабный секретный объект страны. Согласно сюжету картины, в 1984-м на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, напоминающие крики и стоны множества людей. После этих событий объект был закрыт. Небольшая исследовательская группа ученых и военных отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. То, что они обнаружили, представляет величайшую угрозу, с которой сталкивалось человечество. Теперь будущее всего мира находится в их руках.
Главная роль в картине была доверена Милене Радулович. Именно её героине предстоит взять на себя ответственность за будущее планеты. «Перед началом съёмок я изучала научную литературу, много общалась с консультантами, – говорит актриса. – Я играю целеустремленную и смелую девушку. Несмотря на свою сдержанность, моя героиня очень чувствительная, в этом похожа на меня. Вообще для меня эта кинолента стала настоящим вызовом – это касалось не только эмоциональных переживаний моего персонажа, но и того количества экшн-сцен, которые предстояло сыграть. Физическая подготовка к роли была очень серьёзной, ведь 95% трюков я выполнила сама».
фото: пресс-служба компании «Вольга»
Разработка сценария началась более двух лет назад, когда проектом заинтересовался продюсер Сергей Торчилин. «Изучая историю Кольской сверхглубокой скважины, я удивился: произошедшие там события привлекли внимание многих мировых СМИ. Тем не менее, документы, связанные с разработками Кольской, до сих пор под грифом "Секретно". Я сам отправился к тем местам. И чем больше я узнавал, тем чётче понимал потенциал проекта. На мой взгляд, легенда о Кольской – отличный хай-концепт, чтобы сделать крепкую жанровую картину. Нам требовались декорации, которые были бы не только впечатляющими, но и создавали у зрителя эффект присутствия – там, на глубине 12 километров под землей. Крайне важным для нас было сделать станцию киногеничной, показать её высокотехнологичность. На мой взгляд, мы справились с этой задачей», – рассказал Торчилин.