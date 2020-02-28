Актёр Джек Рейнор представит в Москве свой режиссёрский дебют

Джек Рейнор посетит Москву для того, чтобы представить дебютную режиссёрскую работу «Молоко» на 13-м ирландском кинофестивале в рамках проекта КАРО.Арт.
фото: пресс-служба фестиваля
Согласно пресс-службе смотра, встреча с актёром пройдёт 14 марта в столичном киноцентре «Октябрь» в рамках показа сборника короткометражных фильмов «Ирландское тёмное», приуроченного к 13-летию кинофестиваля. Актёр расскажет о вдохновении и работе над «Молоком», а также ответит на вопросы зрителей. Дебют Рейнора представляет собой серьёзный фильм. Снятый на ирландском языке в классической чёрно-белой стилистике, он повествует о важной для истории Ирландии теме великого голода. Главную роль исполнил Уилл Поултер.
Также 14 марта свои фильмы лично представит молодой визионер и экспериментатор Фергал Костелло – автор двух короткометражек в сборнике: жуткой «Стефани», снятой под впечатлением от популярной видеоигры, и карикатурой на слэшеры «Что-то пошло не так». Сборник «Ирландское тёмное» представляет собой бурную смесь хоррора, чёрной комедии и сатиры.
Ирландский кинофестиваль на протяжении многих лет остаётся неотъемлемой частью масштабного праздника Irish Week в России. В этом году на смотре будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии и сборники короткого метра: комедийный «Чисто ирландский юмор», смесь чёрной комедии и хоррора «Ирландское тёмное» и анимационный «Фантазии из Ирландии». В рамках фестиваля пройдут встречи с создателями картин, именитыми ирландскими актёрами и режиссёрами. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, а встречи с гостями будут переводить на русский язык.
Показы фестиваля состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Фильмом открытия фестиваля в Москве станет необычный ромком «Пара нормальных». В киноцентре «Октябрь» 11 марта ленту представит исполнитель главной роли, ирландский актёр Бэрри Уорд.