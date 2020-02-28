Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Актёр Джек Рейнор представит в Москве свой режиссёрский дебют

28 февраля
2020 год

Новости кино >>
28 февраля 2020
Джек Рейнор посетит Москву для того, чтобы представить дебютную режиссёрскую работу «Молоко» на 13-м ирландском кинофестивале в рамках проекта КАРО.Арт.

Актёр Джек Рейнор представит в Москве свой режиссёрский дебют
фото: пресс-служба фестиваля

Согласно пресс-службе смотра, встреча с актёром пройдёт 14 марта в столичном киноцентре «Октябрь» в рамках показа сборника короткометражных фильмов «Ирландское тёмное», приуроченного к 13-летию кинофестиваля. Актёр расскажет о вдохновении и работе над «Молоком», а также ответит на вопросы зрителей. Дебют Рейнора представляет собой серьёзный фильм. Снятый на ирландском языке в классической чёрно-белой стилистике, он повествует о важной для истории Ирландии теме великого голода. Главную роль исполнил Уилл Поултер.

Также 14 марта свои фильмы лично представит молодой визионер и экспериментатор Фергал Костелло – автор двух короткометражек в сборнике: жуткой «Стефани», снятой под впечатлением от популярной видеоигры, и карикатурой на слэшеры «Что-то пошло не так». Сборник «Ирландское тёмное» представляет собой бурную смесь хоррора, чёрной комедии и сатиры.



Ирландский кинофестиваль на протяжении многих лет остаётся неотъемлемой частью масштабного праздника Irish Week в России. В этом году на смотре будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии и сборники короткого метра: комедийный «Чисто ирландский юмор», смесь чёрной комедии и хоррора «Ирландское тёмное» и анимационный «Фантазии из Ирландии». В рамках фестиваля пройдут встречи с создателями картин, именитыми ирландскими актёрами и режиссёрами. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, а встречи с гостями будут переводить на русский язык.

Показы фестиваля состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Фильмом открытия фестиваля в Москве станет необычный ромком «Пара нормальных». В киноцентре «Октябрь» 11 марта ленту представит исполнитель главной роли, ирландский актёр Бэрри Уорд.
версия для печати
персоны
Уилл ПоултерДжек РейнорБэрри Уорд

фотографии >>
Актёр Джек Рейнор представит в Москве свой режиссёрский дебют фотографии
«Пара нормальных»
«Молоко»
Джек Рейнор
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Анна Арланова
Татьяна Васильева
Борис Иванов
Алексей Смирнов
Людмила Титова
Владимир Тихонов
Гарик Харламов
Рамаз Чхиквадзе
Юрий Шлыков
Стэнли Бейкер
Чарльз Дёрнинг
Альф Кьеллин
Бубба Смит
Джон Туртурро
Мимси Фармер
Вилле Хаапасало
все родившиеся 28 февраля >>

Афиша кино >>

Зима
драма
Россия, 2020
Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
Яга: Кошмар тёмного леса
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
На Луне
Россия, 2019
Проклятый дом 2
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
Критик
биография
Россия, 2019
Парад
драма, комедия, трагикомедия
Грузия, Россия, 2018
Переводчики
триллер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен