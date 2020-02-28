Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мила Сивацкая и Ирина Таранник влюбились в одного человека

28 февраля
2020 год

Новости кино >>
28 февраля 2020
В Киеве стартовали съёмки четырёхсерийной мелодрамы Мирослава Малича «Незабытая» с Милой Сивацкой и Ириной Таранник в главных ролях, сообщает пресс-служба канала «Украина».

Мила Сивацкая и Ирина Таранник влюбились в одного человека
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

Мини-сериал поведает о Ларисе и Дане – мачехе и дочке, переживших вместе трагические потери и опасности. Но их семейные отношения рушатся из-за того, что девушки не могут поделить одного на двоих любимого. Одна винит другую в своём горе и сломанной жизни. По какому же пути поведёт обеих незабытая обида и жажда мести? Смогут ли женщины найти путь к прощению, или совершат новые, непоправимые ошибки?

«Мне чаще всего достаются положительные героини, но в этом проекте такую роль забрала Мила Сивацкая, за что я ей очень благодарна. Я как раз мечтала сыграть неоднозначную барышню, которая пытается быть счастливой, но вот в чём проблема – её никто этому не научил! И режиссёр – большой молодец: он объяснил мне, почему нужна была такая история. Лариса – не совсем миссис Зло, в её жизни есть оправдательные моменты. Например, недолюбленность и холодное отношение со стороны собственной мамы. Мне симпатична эта героиня. Она не теряет веры, что всё будет хорошо. Она до последнего пытается быть счастливой, цепляясь за любую возможность. И это стремление к счастью её во многом оправдывает», – рассказала Ирина Таранник.

Мила Сивацкая и Ирина Таранник влюбились в одного человека
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

По словам Никиты Вакулюка, герой которого оказался в любовном треугольнике, эта картина очень хорошо иллюстрирует непредсказуемость жизненных событий. «Не всегда обстоятельства складываются так, как нам хочется. Иногда всё переворачивается с ног на голову и идёт не по плану. Но вместе с этим сериал показывает, как люди могут находить в себе силы, чтобы не сломаться под гнётом обстоятельств, а идти дальше, находить смысл и способ продолжать жить», – говорит актёр.

Компанию Сивацкой и Таранник составят Мария Мархай, Виталий Кудрявцев, Данил Шевченко, Александр Кобзарь, Артемий Егоров, Никита Вакулюк, Любава Берло, Леся Самаева, Кирилл Черняков и Василий Дзялик. Оператором-постановщиком сериала выступает Святослав Булаковский, а производством по заказу «Украины» занимаются компании «Фильмстрим» и Vileton Films. Съёмки проходят в Киеве и Киевской области.
версия для печати
Ссылки по теме
Анна Миклош и Мила Сивацкая проходят через сложности
Мила Сивацкая устроится в отель «Гранд»
Поиск по меткам
Украина
персоны
Любава БерлоСвятослав БулаковскийНикита ВакулюкАртемий ЕгоровАлександр КобзарьВиталий КудрявцевМирослав МаличМария МархайЛеся СамаеваМила СивацкаяИрина ТаранникДанил Шевченко
фильмы
Незабытая

фотографии >>
Мила Сивацкая и Ирина Таранник влюбились в одного человека фотографии
Мила Сивацкая и Ирина Таранник влюбились в одного человека фотографии
Мила Сивацкая и Ирина Таранник влюбились в одного человека фотографии
Мила Сивацкая и Ирина Таранник влюбились в одного человека фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Анна Арланова
Татьяна Васильева
Борис Иванов
Алексей Смирнов
Людмила Титова
Владимир Тихонов
Гарик Харламов
Рамаз Чхиквадзе
Юрий Шлыков
Стэнли Бейкер
Чарльз Дёрнинг
Альф Кьеллин
Бубба Смит
Джон Туртурро
Мимси Фармер
Вилле Хаапасало
все родившиеся 28 февраля >>

Афиша кино >>

Зима
драма
Россия, 2020
Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
Яга: Кошмар тёмного леса
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
На Луне
Россия, 2019
Проклятый дом 2
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
Критик
биография
Россия, 2019
Парад
драма, комедия, трагикомедия
Грузия, Россия, 2018
Переводчики
триллер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен