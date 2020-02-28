Мила Сивацкая и Ирина Таранник влюбились в одного человека

Мини-сериал поведает о Ларисе и Дане – мачехе и дочке, переживших вместе трагические потери и опасности. Но их семейные отношения рушатся из-за того, что девушки не могут поделить одного на двоих любимого. Одна винит другую в своём горе и сломанной жизни. По какому же пути поведёт обеих незабытая обида и жажда мести? Смогут ли женщины найти путь к прощению, или совершат новые, непоправимые ошибки?
«Мне чаще всего достаются положительные героини, но в этом проекте такую роль забрала Мила Сивацкая, за что я ей очень благодарна. Я как раз мечтала сыграть неоднозначную барышню, которая пытается быть счастливой, но вот в чём проблема – её никто этому не научил! И режиссёр – большой молодец: он объяснил мне, почему нужна была такая история. Лариса – не совсем миссис Зло, в её жизни есть оправдательные моменты. Например, недолюбленность и холодное отношение со стороны собственной мамы. Мне симпатична эта героиня. Она не теряет веры, что всё будет хорошо. Она до последнего пытается быть счастливой, цепляясь за любую возможность. И это стремление к счастью её во многом оправдывает», – рассказала Ирина Таранник.
фото: пресс-служба телеканала «Украина»
По словам Никиты Вакулюка, герой которого оказался в любовном треугольнике, эта картина очень хорошо иллюстрирует непредсказуемость жизненных событий. «Не всегда обстоятельства складываются так, как нам хочется. Иногда всё переворачивается с ног на голову и идёт не по плану. Но вместе с этим сериал показывает, как люди могут находить в себе силы, чтобы не сломаться под гнётом обстоятельств, а идти дальше, находить смысл и способ продолжать жить», – говорит актёр.