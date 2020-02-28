Лив Шрайбер составит компанию Уиллу Смиту в «Короле Ричарде»

Лив Шрайбер
присоединился к команде биографической ленты «Король Ричард
» (King Richard). Актёр воплотит образ тренера Пола Коэна, работавшего с большинством знаменитых спортсменов, уточняет The Hollywood Reporter
.
Главная роль в картине досталась Уиллу Смиту
. Он перевоплотится в Ричарда Уильямса
, чьё имя стало известно благодаря его дочерям – профессиональным теннисисткам Серене
и Винус Уильямс
. Последних сыграют Деми Синглтон
и Сания Синди. В фильме также появятся Аунджаню Эллис
и Джон Бернтал
.
Режиссёрское кресло драмы, чьи съёмки в настоящий момент проходят в Лос-Анджелесе, занял Рейнальдо Маркус Грин
. Автором сценария выступил дебютант Зак Бэйлин
, а в продюсерскую команду входят вместе со Смитом Тимоти
и Тревор Уайты
.