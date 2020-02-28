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Лив Шрайбер составит компанию Уиллу Смиту в «Короле Ричарде»

28 февраля
2020 год

Новости кино >>
28 февраля 2020
Лив Шрайбер присоединился к команде биографической ленты «Король Ричард» (King Richard). Актёр воплотит образ тренера Пола Коэна, работавшего с большинством знаменитых спортсменов, уточняет The Hollywood Reporter.


Главная роль в картине досталась Уиллу Смиту. Он перевоплотится в Ричарда Уильямса, чьё имя стало известно благодаря его дочерям – профессиональным теннисисткам Серене и Винус Уильямс. Последних сыграют Деми Синглтон и Сания Синди. В фильме также появятся Аунджаню Эллис и Джон Бернтал.

Режиссёрское кресло драмы, чьи съёмки в настоящий момент проходят в Лос-Анджелесе, занял Рейнальдо Маркус Грин. Автором сценария выступил дебютант Зак Бэйлин, а в продюсерскую команду входят вместе со Смитом Тимоти и Тревор Уайты.
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Лив Шрайбер составит компанию Уиллу Смиту в «Короле Ричарде» фотографии
Лив Шрайбер составит компанию Уиллу Смиту в «Короле Ричарде» фотографии
Лив Шрайбер составит компанию Уиллу Смиту в «Короле Ричарде» фотографии
Лив Шрайбер составит компанию Уиллу Смиту в «Короле Ричарде» фотографии
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